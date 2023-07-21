Жоаозиньо перешел в клуб 2-й лиги Бразилии «Новоризонтино». Вингер играл за «Краснодар», «Динамо» и «Сочи»

Экс-вингер «Краснодара», «Сочи» и «Динамо» Жоаозиньо перешел в «Новоризонтино».

34-летний футболист будет играть во второй лиге .

провел в РПЛ 291 матч, забил 40 голов и сделал 69 голевых передач. Этим летом он покинул « » и стал свободным агентом.

Жоаозиньо получил гражданство России в августе 2016 года.