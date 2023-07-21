Жоаозиньо перешел в клуб 2-й лиги Бразилии «Новоризонтино». Вингер играл за «Краснодар», «Динамо» и «Сочи»

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Экс-вингер «Краснодара», «Сочи» и «Динамо» Жоаозиньо перешел в «Новоризонтино».

34-летний футболист будет играть во второй лиге Бразилии.

Жоаозиньо провел в РПЛ 291 матч, забил 40 голов и сделал 69 голевых передач. Этим летом он покинул «Сочи» и стал свободным агентом.

Жоаозиньо получил гражданство России в августе 2016 года.

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7 комментариев

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Пушка_Кутепова
Ответ Андрей Кобранов
А зачем нам информация о нем ?
А зачем комментируешь?
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DZ0
Мог бы в Медиалиги побегать)
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markhot
Отличный коммуникабельный парень, хороший игрок! Давно его знаю и желаю еще побегать. Удачи, Жо!
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gukmamop
Новоризонтино из села Новая Ризонтьевка
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Мельников Михаил
Честно говоря, я удивлен. Например Балтике бы точно пригодился. Денег больших он явно не просил. И сам говорил, что хочет остаться в России играть.
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Лурц
Нужно было в Урожай идти)))) Шучу.
У меня о Жоаозиньо одни хорошие воспоминания. Хороший, добрый парень и классный футболист. Пахал на поле не жалея себя. Жаль серъёзная травма сильно подкосила его. До сих пор помню этот душераздирающий крик на поле. Перелом ноги был очень пугающий.
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