У Жоаозиньо нет предложений после ухода из «Сочи»: «Приоритет — РПЛ, в России я уже давно»
Жоаозиньо не может найти себе новую команду.
В июне 34-летний хавбек покинул «Сочи» и находится в статусе свободного агента.
«Пока все тихо — нет ни одного предложения ни из Европы, ни из Бразилии, ни даже из России. Сейчас провожу время с семьей, тренируюсь и пытаюсь держать себя в отличной форме. Жду все возможные предложения.
Приоритет — РПЛ, в России я уже давно. Где предложат хорошие условия, там и буду готов рассмотреть это предложение и пойти в ту или иную команду», — сказал Жоаозиньо.
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