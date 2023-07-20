ЧМ по футболу 2023 среди женщин: все участники и группы

Теги ЧМ по футболу среди женщин Футбол

В Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа проходит Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023. В нем впервые принимают участие 32 команды. Ранее их было 24, но президент ФИФА Джанни Инфантино, после успешно проведенных двух предыдущих первенств, предложил расширить состав участников. В 2015 году после увеличения числа участников с 16 до 24 команд чемпионат побил рекорд посещаемости всех соревнований ФИФА, включая мужское первенство мира. Представляем вашему вниманию состав всех групп девятого Чемпионата мира по футболу среди женщин.

 

Группа А

  • Новая Зеландия
  • Филиппины
  • Швейцария
  • Норвегия

Группа В

  • Австралия
  • Нигерия
  • Канада
  • Ирландия

Группа С

  • Испания
  • Коста-Рика
  • Замбия
  • Япония

Группа D

  • Англия
  • Гаити
  • Дания
  • Китай

Группа Е

  • США
  • Вьетнам
  • Нидерланды
  • Португалия

 

Группа F

 

Франция

Ямайка

Бразилия

Панама

 

Группа G

 

Швеция

ЮАР

Италия

Аргентина

 

Группа Н

 

Германия

Марокко

Колумбия

Южная Корея

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