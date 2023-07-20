ЧМ по футболу 2023 среди женщин: все участники и группы
В Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа проходит Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023. В нем впервые принимают участие 32 команды. Ранее их было 24, но президент ФИФА Джанни Инфантино, после успешно проведенных двух предыдущих первенств, предложил расширить состав участников. В 2015 году после увеличения числа участников с 16 до 24 команд чемпионат побил рекорд посещаемости всех соревнований ФИФА, включая мужское первенство мира. Представляем вашему вниманию состав всех групп девятого Чемпионата мира по футболу среди женщин.
Группа А
- Новая Зеландия
- Филиппины
- Швейцария
- Норвегия
Группа В
- Австралия
- Нигерия
- Канада
- Ирландия
Группа С
- Испания
- Коста-Рика
- Замбия
- Япония
Группа D
- Англия
- Гаити
- Дания
- Китай
Группа Е
- США
- Вьетнам
- Нидерланды
- Португалия
Группа F
Франция
Ямайка
Бразилия
Панама
Группа G
Швеция
ЮАР
Италия
Аргентина
Группа Н
Германия
Марокко
Колумбия
Южная Корея
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