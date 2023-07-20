В Австралии и Новой Зеландии с 20 июля по 20 августа проходит Чемпионат мира по футболу среди женщин 2023. В нем впервые принимают участие 32 команды. Ранее их было 24, но президент ФИФА Джанни Инфантино, после успешно проведенных двух предыдущих первенств, предложил расширить состав участников. В 2015 году после увеличения числа участников с 16 до 24 команд чемпионат побил рекорд посещаемости всех соревнований ФИФА, включая мужское первенство мира. Представляем вашему вниманию состав всех групп девятого Чемпионата мира по футболу среди женщин.

Группа А

Новая Зеландия

Филиппины

Швейцария

Норвегия

Группа В

Австралия

Нигерия

Канада

Ирландия

Группа С

Испания

Коста-Рика

Замбия

Япония

Группа D

Англия

Гаити

Дания

Китай

Группа Е

США

Вьетнам

Нидерланды

Португалия

Группа F

Франция

Ямайка

Бразилия

Панама

Группа G

Швеция

ЮАР

Италия

Аргентина

Группа Н

Германия

Марокко

Колумбия

Южная Корея