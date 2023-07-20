Глава судей РФС Каманцев про офсайдные линии в РПЛ: «Нам нечего купить сейчас. Китайцы должны подписать соглашение с ФИФА – они поставят серверы»

Теги премьер-лига Россия ФИФА РФС судьи видеоповторы Павел Каманцев Это футбол, брат! Футбол

Павел Каманцев ответил на вопрос об офсайдных линиях в РПЛ.

– Стартует РПЛ. Мы опять без офсайдных линий. Зачем нам сертификация от УЕФА, если вы считаете, что китайская система справится?

– Есть правила игры, которые утверждаются министерством спорта.

Оно обязывает проводить чемпионат в соответствии с правилами игры, поэтому на них можно принимать ставки, включать в единый календарный план.

В соответствии с правилами игры вмешательство с использованием линий ВАР подразумевает наличие сертификации, лицензионного соглашения с ФИФА, поставленной технологии.

Китайская система уже лицензирована. Сейчас они находятся на стадии подписания лицензионного соглашения. После этого юридически возникнет продукт, который мы можем купить.

– Когда?

– В течение трех недель они должны.

– То есть до 1 сентября у нас появятся офсайдные линии?

– Я не могу за них отвечать.

Это ориентировочный срок – китайцы должны подписать соглашение с ФИФА, компания появится в соответствующем разделе на сайте ФИФА. После этого они нам поставят серверы. Сейчас нам нечего купить.

– Почему процесс так затянулся? Вы говорили, что линии появятся во второй части сезона-2022/23.

– В этом случае я выгляжу не очень хорошо, но мы опираемся на опыт китайских коллег, в данном случае мы – не субъект отношений с ФИФА.

Это продукт китайской компании Rigour Tech, которая сама вышла на РФС.

– Почему нельзя было объявить тендер среди российских компаний?

– Оценка российских компаний по негарантированному созданию в негарантированные сроки с негарантированной сертификацией и кучей отлагательных условий в два раза превышала бюджет, который был у РФС.

Не было гарантий, что в текущей геополитической ситуации российские офсайдные линии сертифицируют быстрее, – сказал руководитель судейского комитета РФС в интервью на ютуб-канале «Это футбол, брат!».

21 комментарий

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savik-A.M.
реально не понимаю , запустить в космос чего то можно , построить атомные подлодки, какое то гиперзвуковое оружие , тоже ( по крайней мере по словам ) . Нарисовать линию оффсайда , классика мемов " на этом наше полномочия все,"
+21
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+19
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Sobachkin
А где же наши супер IT спецы из Сколково? Ведь туда было влито море бабла, а в итоге скоро без Китая в туалет не сходишь, туалетную бумагу не спроектироаать
+16
-1
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Savarona25
А чего он не сказал, что санкции и изоляция нам только на пользу идут и помогают всячески развиваться.
+12
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+11
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Mechel**
Ответ savik-A.M.
реально не понимаю , запустить в космос чего то можно , построить атомные подлодки, какое то гиперзвуковое оружие , тоже ( по крайней мере по словам ) . Нарисовать линию оффсайда , классика мемов " на этом наше полномочия все,"
Все это наследие ссср. Своего и современного ничего нет.
+18
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+11
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Tigo_Volchara93
Ура, прорыв ! Или еще нет ?
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rodjer22
Даже как то неудобно стало за огромную страну.
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savik-A.M.
Ответ Mechel**
Все это наследие ссср. Своего и современного ничего нет.
Яндекс реально продвинутая IT компания , это не наледие СССР , и много можно примеров привести , но все что касается РФС там всегда какие то придуманные проблемы , где уже без китайцев оказывается не справиться , не думаю что там такие уже супер технологии , сравнимые с полетом боевых ракет на высотах в 10 метров с огибои профиля земли . Просто как в СССР , все на оборону , для гражданского потребителя ничего не нужно
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Владислав88
Ответ savik-A.M.
реально не понимаю , запустить в космос чего то можно , построить атомные подлодки, какое то гиперзвуковое оружие , тоже ( по крайней мере по словам ) . Нарисовать линию оффсайда , классика мемов " на этом наше полномочия все,"
В Космос что-то запускал кровавый советский союз, а совремеменной России не могут ровном ни черта, кроме как барыжить государственными природными ресурсами.
+6
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Sinister Kid
Ответ savik-A.M.
реально не понимаю , запустить в космос чего то можно , построить атомные подлодки, какое то гиперзвуковое оружие , тоже ( по крайней мере по словам ) . Нарисовать линию оффсайда , классика мемов " на этом наше полномочия все,"
Вы что, там злая ФИФА, русофобы и зависть, что россияне смогли линию нарисовать. Никто бы не пропустил, такую технологию.
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Groznyi2024
Ответ savik-A.M.
реально не понимаю , запустить в космос чего то можно , построить атомные подлодки, какое то гиперзвуковое оружие , тоже ( по крайней мере по словам ) . Нарисовать линию оффсайда , классика мемов " на этом наше полномочия все,"
Да не по словам. Порты Одессы и Николаева на себе испытали мощь наших Ониксов
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Леван Мкртчян
Ответ savik-A.M.
реально не понимаю , запустить в космос чего то можно , построить атомные подлодки, какое то гиперзвуковое оружие , тоже ( по крайней мере по словам ) . Нарисовать линию оффсайда , классика мемов " на этом наше полномочия все,"
Каманцев же сказал в новости, что проблемы в не гарантированных сроках создания и сертификации , а еще в бюджете вдвое превышающем китайский аналог (так как нет базовой технологии и её придется разрабатывать с ноля). Сделать-то можно, вероятнее всего , но и дольше и дороже.
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евГений
Ответ Mechel**
Все это наследие ссср. Своего и современного ничего нет.
Самое главное наследие ссср – отсутствие живой политической конкуренции, репрессии и здание Лубянки, которое унаследовало ФСБ. А также политические генералы, которые в первую очередь должны следовать линии партии, а потом быть успешными офицерами.

Или это другое и не наследие совка?
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goshforever
Ответ savik-A.M.
реально не понимаю , запустить в космос чего то можно , построить атомные подлодки, какое то гиперзвуковое оружие , тоже ( по крайней мере по словам ) . Нарисовать линию оффсайда , классика мемов " на этом наше полномочия все,"
Всякие летающие штуки, софт на атомных лодках и прочие радости тоже проходят сертификацию ВНЕЗАПНО. В целом ряде разных систем. До приема на вооружение)
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Topson_77
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Тенден среди российских компаний 😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂
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Bokoffsky
Уже встали мы с колен или как?
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воробей джек
А где патриотичные мантры "сами будем делать"?
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.ru
к счастью, бригада Кукуяна даёт стопроцентную гарантию...
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Alexandr Sokolov
А как же санкции нам только на пользу?
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Ярик01
Наглый какой, не хочет за своё, аналоговнетное платить в два раза больше, чем за китайское.
Добавленную стоимость за перекрашенное китайское оборудование в цвета российского флага не ценит)
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KOTOV71
А если не просто " прямую линию" надо будет нарисовать,а " параболу" какую-нибудь?! Куда обращаться??!!!!
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Burel
Знаем мы эти газпромовские линии
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