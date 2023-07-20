Глава судей РФС Каманцев про офсайдные линии в РПЛ: «Нам нечего купить сейчас. Китайцы должны подписать соглашение с ФИФА – они поставят серверы»

Павел Каманцев ответил на вопрос об офсайдных линиях в РПЛ.

– Стартует РПЛ. Мы опять без офсайдных линий. Зачем нам сертификация от УЕФА, если вы считаете, что китайская система справится?

– Есть правила игры, которые утверждаются министерством спорта.

Оно обязывает проводить чемпионат в соответствии с правилами игры, поэтому на них можно принимать ставки, включать в единый календарный план.

В соответствии с правилами игры вмешательство с использованием линий ВАР подразумевает наличие сертификации, лицензионного соглашения с ФИФА, поставленной технологии.

Китайская система уже лицензирована. Сейчас они находятся на стадии подписания лицензионного соглашения. После этого юридически возникнет продукт, который мы можем купить.

– Когда?

– В течение трех недель они должны.

– То есть до 1 сентября у нас появятся офсайдные линии?

– Я не могу за них отвечать.

Это ориентировочный срок – китайцы должны подписать соглашение с ФИФА, компания появится в соответствующем разделе на сайте ФИФА. После этого они нам поставят серверы. Сейчас нам нечего купить.

– Почему процесс так затянулся? Вы говорили, что линии появятся во второй части сезона-2022/23.

– В этом случае я выгляжу не очень хорошо, но мы опираемся на опыт китайских коллег, в данном случае мы – не субъект отношений с ФИФА.

Это продукт китайской компании Rigour Tech, которая сама вышла на РФС.

– Почему нельзя было объявить тендер среди российских компаний?

– Оценка российских компаний по негарантированному созданию в негарантированные сроки с негарантированной сертификацией и кучей отлагательных условий в два раза превышала бюджет, который был у РФС.

Не было гарантий, что в текущей геополитической ситуации российские офсайдные линии сертифицируют быстрее, – сказал руководитель судейского комитета РФС в интервью на ютуб-канале «Это футбол, брат!».