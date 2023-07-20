Набабкин о ЦСКА: «Мы были лучше «Зенита» в Суперкубке и сможем бороться за титул. Уверенности прибавилось»
Кирилл Набабкин считает, что ЦСКА поборется с «Зенитом» в новом сезоне за титул в Мир РПЛ.
«В Суперкубке потерпели обидное поражение [от «Зенита»], потому что действительно играли хорошо. Мы выглядели лучше соперника.
За счет чего были лучше? В первую очередь ― командный дух, характер. Все были очень настроены на игру, рубились друг за друга и очень хотели завоевать этот титул.
Этот матч дал нам ощущение, что с «Зенитом» сможем бороться за титул. Уверенности в себе прибавилось. Будем биться в новом сезоне – за ЦСКА и за наших болельщиков», — сказал защитник ЦСКА.
у ЦСКА пока совсем нет скаймейки, да ещё и лидеров отпускают к прямым конкурентам... на дистанции (с учётом травм) это явно может стать решающим фактором