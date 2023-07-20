Набабкин о ЦСКА: «Мы были лучше «Зенита» в Суперкубке и сможем бороться за титул. Уверенности прибавилось»

Теги ЦСКА Зенит Кирилл Набабкин премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Чемпионат.com Футбол

Кирилл Набабкин считает, что ЦСКА поборется с «Зенитом» в новом сезоне за титул в Мир РПЛ.

«В Суперкубке потерпели обидное поражение [от «Зенита»], потому что действительно играли хорошо. Мы выглядели лучше соперника.

За счет чего были лучше? В первую очередь ― командный дух, характер. Все были очень настроены на игру, рубились друг за друга и очень хотели завоевать этот титул.

Этот матч дал нам ощущение, что с «Зенитом» сможем бороться за титул. Уверенности в себе прибавилось. Будем биться в новом сезоне – за ЦСКА и за наших болельщиков», — сказал защитник ЦСКА.

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18 комментариев

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Очки Дани Алвеса
На дистанции без разницы, слабее вы Зенита или сильнее в одной отдельной игре. В том сезоне тоже обыграли дома, а толку? Не обделаться в игре с условными Химками и Ахматом - вот, что нужно.
+13
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Дмитрий9779
По Суперкубку согласен,но без трансферов сложно будет.
+5
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Артем Гладских
По игре ЦСКА был лучше. Но по пенальти Зенит.
+4
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T622222
Состав глубже и сильнее на дистанции к зиме уже просядут (
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Алексей Ненахов
С вашей скамейкой трудно будет бороться с Зенитом , продажи есть покупок нет
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Евгений Кузнецов
да, в суперкубке ЦСКА был лучше (что говорит, скорее, о слабости "Зенита", у которого Малком и Клаудиньо мысленно уже в других клубах, а других лидеров пока не видно)

у ЦСКА пока совсем нет скаймейки, да ещё и лидеров отпускают к прямым конкурентам... на дистанции (с учётом травм) это явно может стать решающим фактором
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RSI
Ответ Mark Safa
Ермаков так рубился друг за друга что своим присутствием нечем не помог ЦСКА, а еще облажался с пенальти 🙇‍♂️
Я вообще не понимаю этого парня. И причин, по которым его ставят в состав...
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Spartakus1984
Ответ Verhovn
Вы, стоит заметить, каждый год декларируете что-то подобное, а по итогу Зенит чемпион. Но прошедший сезон несомненно можете записать себе в актив. Посмотрим, всё может быть)
А ты думаешь зенит будет вечно чемпион?
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Александр Жердин
Не хотел повторять очевидное но, кто ровнее пройдет весь чемпионат не теряя очки с теми кто ниже,тот и будет чемпионом. А по Суперкубке - результат на табло Можно весь матч возить соперника, а потом пропустить шальной гол или проиграть по пенальти. Что и случилось.
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samarskij-kuzmich
Закат Семака
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Verhovn
Ответ Spartakus1984
А ты думаешь зенит будет вечно чемпион?
Я так не думаю, более того, - уверен, что это невозможно. Но пока, на данный отрезок времени, Зенит гегемон. И с этим трудно спорить. Хотя, вы и пытаетесь.)
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Причёска Бэйла
Ответ Spartakus1984
А ты думаешь зенит будет вечно чемпион?
Может быть. Факт в том, что партак не будет)
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тралмейстер
Ответ samarskij-kuzmich
Закат Семака
Пять чемпионств подряд - всем бы так "закатываться".
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