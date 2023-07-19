Экс-президент «Барсы» Бартомеу тратил деньги клуба в личных целях. Он выплачивал тысячи евро журналистам и бизнесменам через компанию друга

Теги Барселона Лионель Месси Ла Лига бизнес происшествия Жозеп Бартомеу деньги Футбол

Экс-президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу тратил деньги клуба на личные нужды.

Как сообщает Cadena Ser, полиция Каталонии установила, что Бартомеу, занимавший пост президента «Барсы» с 2014 по 2020 год, использовал для вывода клубных средств компанию своих друзей, помогавших в организации его предвыборной кампании.

В 112-страничном отчете упоминаются, в частности, компания Amalgama Márketing, принадлежащая другу Бартомеу Микелю Самболе, получавшая от «Барсы» по 84 тысячи евро в год до 2020 года. Кроме того, компания выставляла клубу счета за отдельные работы – например, за кампанию по продвижению Лионеля Месси в качестве фаворита «Золотого мяча». За подобные услуги Amalgama получила еще 223 тысячи евро.

В общей сложности около 86% выведенных через компанию денег были распределены между журналистами и бизнесменами. 43% от общей суммы выплат получил бизнесмен Хосеп Санмарти, 29 % – журналист Марсал Лоренте, 14% – владелец компании Микель Самбола, оставшиеся 14% – журналисты Альберт Лесан и Альберт де ла Торре.

1,35 млрд евро долга, странные траты и махинации с документами. «Барселона» провела аудит правления Бартомеу

28 комментариев

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Lindeman
По Бартомеу уже давно тюрьма плачет
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the80dream
Ответ Ебздрогыч
С учетом жесткой позиции налоговой в Испании, почему Бартомеу еще не сидит?
коррупция или ты думаешь её в России изобрели?
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MagicWithoutBorders
Скоро увидим Бармалея на нарах)
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Адилет Асанкожоев
То есть, продвижение Месси теперь "личные траты" Бартомеу? А почему продажа активов друзьям и спонсорам Лапорты это не доходы лично Лапорты, а отражаются как рычаги?
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fedyatext
Ответ войд
А по бчГ-сегунда)
Продолжайте мечтать)
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Мирзоанис Якубов
Вы знаете, а я вот не отношусь к тем, кто пинает исключительно его. А как же футболисты и тренеры, клявшиеся в любви к "Барселоне"? Где они были? Верить в чепуху, согласно которой они вообще ни сном, ни духом не ведали обо всех махинациях, я не буду.

Все шиковали, все кайфовали, а теперь внезапно "Ой, какой злодей, разрушил наш любимый клуб!"

Нет, ребятушки. Коль "кулес" ваш в пуху, скрывать нет смысла.
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Леван Мкртчян
Все расходимся....кандера сер заявил что господа Самбола(кто это?), Лоренте(кто это?) и Санмартра (кто это?) обеспечели для Месси золотой мячик, за 200 тысяч евриков......, повлияв на решение почти 200 тренеров , 200 капитанов сборных и еще оравы журналистов из множества стран .
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Direct free kick
Ответ Пенс
страшно представить, что напишут про него через 20 лет. Окажется, что он специально в ЛЧ и топ-матчах проваливался, чтобы дать другим победить. Да и на ЧМ в ворота стал вместо Мартинеса.
От правды не уйти. На нормальных турнирах аргентосия пешего: ничего. На ковидной копе и зимнем ЧМ: судейские трофеи
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Пенс
Ответ Direct free kick
Наследие Роналду вымарывают на ходу всеми силами, а величие пешего всё выдумывают и выдумывают
страшно представить, что напишут про него через 20 лет. Окажется, что он специально в ЛЧ и топ-матчах проваливался, чтобы дать другим победить. Да и на ЧМ в ворота стал вместо Мартинеса.
+1
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Lindeman
Ответ войд
А по бчГ-сегунда)
А по тебе психбольница
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Direct free kick
Ответ Пенс
факт. Странно, что ещё этом комм не порвал модерацию. Мой комм за слова "какая неожиданность" потёрли, а тут такое.
Наследие Роналду вымарывают на ходу всеми силами, а величие пешего всё выдумывают и выдумывают
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Леван Мкртчян
Ответ Madhamish
Да тут никто читать не умеет. Хомячки вот уже возбудились. Обычное дело, проплатил пеарщикам. Можно подумать, что остальные топ-клубы не прикармливают "своих" журналистов
Не оскорбляйте хомяков такими сравнениями. Эти персонажи ,загаживающие каждую ветку Барсы , это отдельный вид фауны, состоящий исключительно из альтернативно-одаренных существ
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Madhamish
Ответ Леван Мкртчян
Бартомеу выводил и тратил деньги клуба в личных целях .... Интересные ’личные’ цели у Бармалея были, если он платил деньги за пиарпродвижение Месси в номинации на золотой мяч
Да тут никто читать не умеет. Хомячки вот уже возбудились.
Обычное дело, проплатил пеарщикам. Можно подумать, что остальные топ-клубы не прикармливают "своих" журналистов
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Пенс
Ответ Direct free kick
2009 - Эвребе 2010 - Снэйдер 2011, 2012 - ЧавИньеста 2015 - Неймар 2019 - Ван Дэйк 2021 - Левандовски 2023 - Холланд (считай его по сути уже обнесли заранее) Если бы не Роналду, то время пешего в мировом футболе было бы тёмными веками как 5-15 века нашей эры в истории
факт. Странно, что ещё этом комм не порвал модерацию. Мой комм за слова "какая неожиданность" потёрли, а тут такое.
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DolJun
Ответ Пенс
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Nacho13
Хейтеры, можете не стараться. Этого упыря мы и сами ненавидим.
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Пенс
Петушиная модерация уже ни за что коммы трёт. Правда про кумирчика вскрывается. Вот бы сектики мессе сделали так же.
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Леван Мкртчян
Бартомеу выводил и тратил деньги клуба в личных целях ....
Интересные ’личные’ цели у Бармалея были, если он платил деньги за пиарпродвижение Месси в номинации на золотой мяч
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Пенс
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