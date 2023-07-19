Экс-президент «Барсы» Бартомеу тратил деньги клуба в личных целях. Он выплачивал тысячи евро журналистам и бизнесменам через компанию друга
Экс-президент «Барселоны» Жозеп Бартомеу тратил деньги клуба на личные нужды.
Как сообщает Cadena Ser, полиция Каталонии установила, что Бартомеу, занимавший пост президента «Барсы» с 2014 по 2020 год, использовал для вывода клубных средств компанию своих друзей, помогавших в организации его предвыборной кампании.
В 112-страничном отчете упоминаются, в частности, компания Amalgama Márketing, принадлежащая другу Бартомеу Микелю Самболе, получавшая от «Барсы» по 84 тысячи евро в год до 2020 года. Кроме того, компания выставляла клубу счета за отдельные работы – например, за кампанию по продвижению Лионеля Месси в качестве фаворита «Золотого мяча». За подобные услуги Amalgama получила еще 223 тысячи евро.
В общей сложности около 86% выведенных через компанию денег были распределены между журналистами и бизнесменами. 43% от общей суммы выплат получил бизнесмен Хосеп Санмарти, 29 % – журналист Марсал Лоренте, 14% – владелец компании Микель Самбола, оставшиеся 14% – журналисты Альберт Лесан и Альберт де ла Торре.
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