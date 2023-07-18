У Лионеля Месси многомиллионная армия поклонников, которая обсуждает каждый его шаг. Переход из «Пари Сен-Жермен» в заокеанский клуб «Интер Майами» вызвал неоднозначную реакцию, но никак не сказался на популярности футболиста. Зато популярность как МЛС, так и самой команды выросла кратно. Причем «Интер Майами» далеко не лидер и даже не середняк лиги. Прямо сейчас команда занимает последнее место в Восточной конференции, и шансов на чемпионство в этом году у нее уже нет. При этом любопытно увидеть игру клуба, как и выступление в ней самого Лионеля. Так где же смотреть все матчи Месси в США?

Вариант 1

Самый надежный способ — установить на своем телеприемники IPTV. Об этом можно прочитать подробно, но если коротко, то потребуется телевизор с функцией Smart TV, либо приставка, которую можно приобрести в любом магазине электроники. Дальше находите необходимый сервис, следуете инструкции и получаете доступ к многочисленным спортивным и не только каналам.

Вариант 2

Не менее надежный. Выбирайте любого букмекера из числа легальных, заходите на сайт и выбирайте просмотр матча «Интер Майами». В некоторых случаях вам необходимо будет сделать ставку, минимальная начинается с десяти рублей. Согласитесь, что это недорого. Зато вы всегда сможете в прямом эфире увидеть матч с участием Лионеля Месси.

Вариант 3

Не самый популярный, но зато абсолютно бесплатный. Установите VPN на свой компьютер, далее включите поиск для просмотра матчей клуба из Флориды. Найдете несколько сайтов, который ретранслируют матчи МЛС, показываемых на официальных каналах. Если хватит терпения не обращать внимание на обилие рекламы и не смутит не совсем законный контент, то этот вариант ваш.