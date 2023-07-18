Рэшфорд о продлении контракта с «МЮ»: «Страсть, гордость и решимость добиться успеха движут мной каждый раз, когда я надеваю эту футболку»
Маркус Рэшфорд высказался о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед».
25-летний нападающий подписал соглашение сроком до 2028 года.
«Я присоединился к «Манчестер Юнайтед», будучи семилетним мальчиком с мечтой. Та же страсть, гордость и решимость добиться успеха по-прежнему движут мной каждый раз, когда я имею честь надеть эту футболку.
У меня уже было несколько потрясающих впечатлений в этом невероятном клубе, но предстоит достичь еще многого, и я по-прежнему полон решимости выиграть новые трофеи в предстоящие годы.
Будучи болельщиком «Юнайтед» всю свою жизнь, я знаю, какая ответственность лежит на представителе этого клуба, и переживаю взлеты и падения так же сильно, как и любой другой.
Могу заверить вас, что я сделаю все, чтобы помочь команде достичь того уровня, на который мы способны, и я чувствую такую же решимость в раздевалке. Я крайне воодушевлен будущим под руководством этого тренера», – сказал Рэшфорд.
При чем тут Рэшфорд?
В смысле как? Как Санчеса вышвырнули в свое время за то, что раздевалку своей личкой смущал, так и его почти однофамильца можно. Ну бабки выплатить придется, но так твой пойнт был именно в недовольстве раздевалки зарплатным расслоением. Так проще выплатить много денег одному и избавиться от него чем повышать всем до его уровня, не?
причем тут это, вообще?
ты так и не дал ссылку, на "больше не даем такие зп никому".