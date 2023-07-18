Рэшфорд о продлении контракта с «МЮ»: «Страсть, гордость и решимость добиться успеха движут мной каждый раз, когда я надеваю эту футболку»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд высказался о продлении контракта с «Манчестер Юнайтед».

25-летний нападающий подписал соглашение сроком до 2028 года.

«Я присоединился к «Манчестер Юнайтед», будучи семилетним мальчиком с мечтой. Та же страсть, гордость и решимость добиться успеха по-прежнему движут мной каждый раз, когда я имею честь надеть эту футболку.

У меня уже было несколько потрясающих впечатлений в этом невероятном клубе, но предстоит достичь еще многого, и я по-прежнему полон решимости выиграть новые трофеи в предстоящие годы.

Будучи болельщиком «Юнайтед» всю свою жизнь, я знаю, какая ответственность лежит на представителе этого клуба, и переживаю взлеты и падения так же сильно, как и любой другой.

Могу заверить вас, что я сделаю все, чтобы помочь команде достичь того уровня, на который мы способны, и я чувствую такую же решимость в раздевалке. Я крайне воодушевлен будущим под руководством этого тренера», – сказал Рэшфорд.

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17 комментариев

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Второй эксперт
Хочу такую же футболку
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Andrey Yaroslavtsev
Да лишь бы отработал с лихвой эти деньги. Остальное лирика.
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Любезный Коссутий
Ответ Beyond
И 350 тыщ в неделю, добавил Рэшфорд.
325, во-первых, а во-вторых - сколько МЮ должен платить ведущим игрокам?
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Bazilic
Ответ Любезный Коссутий
325, во-первых, а во-вторых - сколько МЮ должен платить ведущим игрокам?
Ведущим (Каземиро) можно и столько платить
При чем тут Рэшфорд?
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Today I feel Qatari
Ответ Любезный Коссутий
Каземиро, Рэшфорд, Бруну, Мартинес, Шоу - это и есть ведущие игроки. что не так? а то нулина Санчо получает 350, хотя не играет и на сотку, а Рэшфорду 325 не дать - это справедливо, по твоему?
А как вариант вышвырнуть Санчо и не давать такие контракты больше никому, как вроде и декларировали полгода назад? А ну да, мы же МЮ - у нас так не принято. Деньги высвобожденные после ухода Де Хеа карман жгли, надо было срочно потратить
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Today I feel Qatari
Ответ Любезный Коссутий
где это декларировали? можно ссылку? как это - вышвырнуть Санчо? его адвокаты выпотрошат МЮ, и, так или иначе, взыщут всю оставшуюся сумму по контракту. ДДХ получал 375, Рэш 200. Рэшу прибавили 125, еще 250 на Маунта осталось.
Джо Бернштейн писал в январе, гугли.

В смысле как? Как Санчеса вышвырнули в свое время за то, что раздевалку своей личкой смущал, так и его почти однофамильца можно. Ну бабки выплатить придется, но так твой пойнт был именно в недовольстве раздевалки зарплатным расслоением. Так проще выплатить много денег одному и избавиться от него чем повышать всем до его уровня, не?
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Любезный Коссутий
Ответ Today I feel Qatari
Джо Бернштейн писал в январе, гугли. В смысле как? Как Санчеса вышвырнули в свое время за то, что раздевалку своей личкой смущал, так и его почти однофамильца можно. Ну бабки выплатить придется, но так твой пойнт был именно в недовольстве раздевалки зарплатным расслоением. Так проще выплатить много денег одному и избавиться от него чем повышать всем до его уровня, не?
кто его вышвырнул? Санчеса в аренду, в Интер отдали, причем МЮ тянул ползарплаты, если не больше.
причем тут это, вообще?
ты так и не дал ссылку, на "больше не даем такие зп никому".
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Today I feel Qatari
Ответ Любезный Коссутий
кто его вышвырнул? Санчеса в аренду, в Интер отдали, причем МЮ тянул ползарплаты, если не больше. причем тут это, вообще? ты так и не дал ссылку, на "больше не даем такие зп никому".
Не включай режим должуна
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