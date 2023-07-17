«МЮ» будет платить Рэшфорду 325 000 фунтов в неделю по новому контракту. Сейчас – 250 000

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд деньги Футбол

Зарплата Маркуса Рэшфорда значительно вырастет после заключения нового контракта.

По данным The Times, сейчас форвард получает 250 тысяч фунтов в неделю. Манкунианцы начнут платить ему 325 тысяч, когда документ вступит в силу.

Стороны в целом уже согласовали пятилетний договор, остается уладить последние детали.

В прошлом сезоне Рэшфорд забил 30 голов за «МЮ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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20 комментариев

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QWertY
И чем он заслужил такие бабосики? Руководство МЮ ничему не учится
+17
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Фарид Харисов
15 лямов за 15 голов в среднем за сезон
+12
-1
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Master Slova
чет МЮ быстро забыл про свое правило Роналду, где мол был потолок зарплаты
+7
0
+7
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Konstruktor_PAW
Ответ Heisenberg
Кто будет в своем уме платить рэшу такие деньги?
МЮ
+5
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+5
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Фарид Харисов
Ответ Master Slova
чет МЮ быстро забыл про свое правило Роналду, где мол был потолок зарплаты
Поумнели, когда не дали зарплату Де Хеа. А потом увидели, что остались свободные деньги и отдали их Рэшфорду. Всё по классике МЮ.
+3
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Ksandvankneshas
Ответ QWertY
И чем он заслужил такие бабосики? Руководство МЮ ничему не учится
А чем заслужил Маунт 250+50 с порога? А Санчо? То-то и оно. Решфорд не первый такой. И не последний.
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Ничему жизнь не учит. Рэшфорд игрок для среднего клуба. Он не мировая звезда и у него даже нет должного характера. По факту второй Заа, талантливый парень без возможности вырасти в топа.
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Yuri O
Ну все, точно депутат! Теперь можно сосредоточиться на проблемах в обществе или окружающей среде.
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Аморалинни
АХАХХАХАХА ВЫГНАТЬ ДАВИДА, ЧТОБЫ ПЛАТИТЬ РЕШФОРДУ 325К
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Dm Kznts
а некий манси балаболил что ему 500 дали
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#SharkTeam
Ответ Максим Коршунов
+- любая команда АПЛ? Думаю да
не любая, а только манЮ
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Dm Kznts
Ответ Heisenberg
Кто будет в своем уме платить рэшу такие деньги?
писали что были клубы даже в АПЛ
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Dm Kznts
Ответ Balt39
Тем, что Санчо дали 350......А того и вопрос от Рэшфорда в сторону руководства
вместо того чтобы исправить - усугубили.
Рэш в этом сезоне наиграл на те деньги что получал - 200 плюс бонусы.
Вот это и должны были оставить.
Вудварт знатно нагадил, но особо исправлять никто не собирается.
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QWertY
Ответ Ksandvankneshas
А чем заслужил Маунт 250+50 с порога? А Санчо? То-то и оно. Решфорд не первый такой. И не последний.
Ну Маунт топ футболист, победитель ЛЧ в составе Челси являясь ключевым игроком. А кто такой Трешфорд?
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