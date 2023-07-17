«МЮ» будет платить Рэшфорду 325 000 фунтов в неделю по новому контракту. Сейчас – 250 000

Зарплата Маркуса Рэшфорда значительно вырастет после заключения нового контракта.

По данным The Times, сейчас форвард получает 250 тысяч фунтов в неделю. Манкунианцы начнут платить ему 325 тысяч, когда документ вступит в силу.

Стороны в целом уже согласовали пятилетний договор, остается уладить последние детали.

В прошлом сезоне забил 30 голов за « ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.