«МЮ» будет платить Рэшфорду 325 000 фунтов в неделю по новому контракту. Сейчас – 250 000
Зарплата Маркуса Рэшфорда значительно вырастет после заключения нового контракта.
По данным The Times, сейчас форвард получает 250 тысяч фунтов в неделю. Манкунианцы начнут платить ему 325 тысяч, когда документ вступит в силу.
Стороны в целом уже согласовали пятилетний договор, остается уладить последние детали.
В прошлом сезоне Рэшфорд забил 30 голов за «МЮ». Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Рэш в этом сезоне наиграл на те деньги что получал - 200 плюс бонусы.
Вот это и должны были оставить.
Вудварт знатно нагадил, но особо исправлять никто не собирается.