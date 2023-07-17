«МЮ» и Рэшфорд продлят контракт до 2028 года. Форвард отклонил более выгодные предложения из Англии и Европы

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб достиг принципиальной договоренности с форвардом о заключении нового соглашения, рассчитанного до 2028 года, сообщает The Athletic. 

Отмечается, что Рэшфорд получал более выгодные предложения от команд из Англии и Европы, но отклонил их, чтобы остаться в «Юнайтед».

Действующий контракт Маркуса рассчитан до 2024 года. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

9 комментариев

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SoKoLL victory
настоящий 😈😈😈
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Бенисио Дель Пьеро
Мой любимый игрок МЮ на равне с Фернандешем. При всем том бардаке, в котором клуб находился с момента дебюта Маркуса он набрал очень хорошую статистику по г+п, а в прошлом сезоне окончательно стал лидером атаки. Да и как человек, что не менее важно, он тоже выглядит достойно. Мог ещё прошлым летом уйти в ПСЖ, где ему и личку в разы больше предложили бы, но Маркус предан МЮ.
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CriminalJoint62
Приятно что легенды остаются в клубе. Будь это Челси, перешел бы в Арсенал или МЮ за 60 миллионов, а болельщики бы радовались продаже
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serber23
Распиареный бегунок, порющий стопроцентные моменты. Надеялся, что он уйдёт, но в принципе, ожидал, что переподпишут. Большинство фанов по нему текут
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bex7
Сотни три в неделю положили?
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vladimirzavodovskiii@gmail.com
Продолжать ему в том же духе, как в прошлом году самое главное
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Ман Сити
Более выгодные? Он там по новому контракт 500 к будет получать как Холанд, никто ему столько не предложит. А кому он вообще в Англии с такой личкой сдался?
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