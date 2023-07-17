«МЮ» и Рэшфорд продлят контракт до 2028 года. Форвард отклонил более выгодные предложения из Англии и Европы
Маркус Рэшфорд продлит контракт с «Манчестер Юнайтед».
Английский клуб достиг принципиальной договоренности с форвардом о заключении нового соглашения, рассчитанного до 2028 года, сообщает The Athletic.
Отмечается, что Рэшфорд получал более выгодные предложения от команд из Англии и Европы, но отклонил их, чтобы остаться в «Юнайтед».
Действующий контракт Маркуса рассчитан до 2024 года. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
9 комментариев