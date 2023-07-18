«МЮ» и Рэшфорд продлили контракт до 2028 года
Маркус Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».
Новое соглашение форварда с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.
Рэшфорд – воспитанник «МЮ». Он дебютировал за основную команду в 2016 году и с тех пор провел 359 матчей за манкунианцев, забив 123 гола.
В сезоне АПЛ-2022/23 Маркус провел 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.
«МЮ» будет платить Рэшфорду 325 000 фунтов в неделю по новому контракту. Сейчас – 250 000
ультанул перед новым контрактом, теперь будет как обычно, один гол за две игры
Без Рэша МЮ ничего не светит, а с РЭШем в хорошей форме могут замахнуться на отличный сезон.
Играет на 4 млн