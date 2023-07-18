«МЮ» и Рэшфорд продлили контракт до 2028 года

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Маркус Рэшфорд Футбол

Маркус Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».

Новое соглашение форварда с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года. 

Рэшфорд – воспитанник «МЮ». Он дебютировал за основную команду в 2016 году и с тех пор провел 359 матчей за манкунианцев, забив 123 гола. 

В сезоне АПЛ-2022/23 Маркус провел 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь

«МЮ» будет платить Рэшфорду 325 000 фунтов в неделю по новому контракту. Сейчас – 250 000

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21 комментарий

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noti22
Продлил срок депутатских полномочий
+10
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Vedved
Ответ Борис Энгельгардт
никогда не превратится ультанул перед новым контрактом, теперь будет как обычно, один гол за две игры
Вы определитесь, 1 гол за 2 игры - это ультанул или обычно?)
+4
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Борис Энгельгардт
Ответ инок
Не совсем уверен, что Маркус когда-нибудь превратится в топ-форварда, но если сохранит уровень прошлого сезона, то уже будет очень неплохо.
никогда не превратится
ультанул перед новым контрактом, теперь будет как обычно, один гол за две игры
+7
-4
+3
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Игорь Мальвинский
Ответ Гамаль Хайдаров
особо не видел что им кто то интересовался, да и не назовешь это преданностью к клубу за 20 лямов евро)
+++
+3
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зак
Ответ Алексей Толстюк
У тебя явные проблемы с пониманием футбола, если для тебя Рэшфорд просто бегунок
он реально бестолковый у него чисто дворовый футбол, кроме удара ничего нету..
+3
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инок
Не совсем уверен, что Маркус когда-нибудь превратится в топ-форварда, но если сохранит уровень прошлого сезона, то уже будет очень неплохо.
+5
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Борис Энгельгардт
Ответ Vedved
Вы определитесь, 1 гол за 2 игры - это ультанул или обычно?)
1 гол за 2 игры, или же 76 голов за 239 игр (каждая в среднем по 68 минут) это мало для контракта весом в 17 миллионов фунтов стерлингов
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Dm Kznts
надеюсь деньги не на ветер и по 25-30 голов за сезон будет забивать
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Remedy
Ответ Борис Энгельгардт
никогда не превратится ультанул перед новым контрактом, теперь будет как обычно, один гол за две игры
Всё будет зависеть от его личных амбиций. С учётом его данных и возраста, должен прогрессировать. Опять же - при правильном подходе..Посмотрим. Таланта и опыта, в принципе, хватает.
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Direct free kick
Ответ kaka10
Этот выскочка развёл МЮ на 17 млн в год Играет на 4 млн
Тео Уолкотт 2.0
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Quintin07
Ответ Dm Kznts
надеюсь деньги не на ветер и по 25-30 голов за сезон будет забивать
тут больше от структуру игры зависит, сможет ли Тен Хаг реализовать все что планирует, если да, то вполне 20ку может положить в этом сезоне.
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ironboy
Щас провести качественную предсезонку и подойти в хорошей форме к началу сезона.
Без Рэша МЮ ничего не светит, а с РЭШем в хорошей форме могут замахнуться на отличный сезон.
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kaka10
Этот выскочка развёл МЮ на 17 млн в год
Играет на 4 млн
+4
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Tun
За конская, если верить слухам, но его необходимо было сохранить
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за ЦСКА и УРАЛ
Он им подходит как игрок, неудивительно, что его продлили
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Люблю Марго Робби
Удачи, главное без травм!
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Луизао фром мексика
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За бегунковое дерево отдавать по 325000 зп смешно просто, как всегда разводят мешок из пригорода, даже мешок Челси не дал бы такие деньги
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Cruel Snake
Предан своему клубу
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