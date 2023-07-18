«МЮ» и Рэшфорд продлили контракт до 2028 года

Маркус Рэшфорд продлил контракт с «Манчестер Юнайтед».

Новое соглашение форварда с клубом рассчитано до 30 июня 2028 года.

Рэшфорд – воспитанник « ». Он дебютировал за основную команду в 2016 году и с тех пор провел 359 матчей за манкунианцев, забив 123 гола.

В сезоне АПЛ-2022/23 провел 35 матчей, в которых забил 17 голов и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

«МЮ» будет платить Рэшфорду 325 000 фунтов в неделю по новому контракту. Сейчас – 250 000