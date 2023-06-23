Генсек РФС о тульском «Арсенале» и долгах: «Лицензия выдана с рядом жестких условий. В случае их несоблюдения она будет отозвана»

Генсек РФС высказался о ситуации в тульском «Арсенале», имеющем долги перед игроками.

Ранее команда получила лицензию, дающую право выступать в .

– Вы следите за ситуацией в « »? Многим их будущее непонятно.

– Конечно. Клуб испытывал проблемы с получением лицензии на следующий сезон. Лицензия выдана с рядом жестких условий. Руководство клуба понимает, что в случае несоблюдения условий лицензия будет отозвана.

– доверяет руководителям клуба в этом вопросе?

– Имеем гарантии от учредителей - правительства области. Пока нам гарантировано исполнение обязательств. При этом контрольная дата предшествует началу соревнований.

Если не увидим исполнения обязательств – вопрос возникнет до начала соревнований. У нас нет задачи не выдать лицензию, либо кого‑то наказать. Есть задача направить клубы к соблюдению важных базовых условий, – сказал .

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