Генсек РФС о тульском «Арсенале» и долгах: «Лицензия выдана с рядом жестких условий. В случае их несоблюдения она будет отозвана»

Теги РФС Первая лига Арсенал Тула Максим Митрофанов Матч ТВ деньги Футбол

Генсек РФС высказался о ситуации в тульском «Арсенале», имеющем долги перед игроками.

Ранее команда получила лицензию, дающую право выступать в Первой Лиге.

– Вы следите за ситуацией в «Арсенале»? Многим их будущее непонятно.

– Конечно. Клуб испытывал проблемы с получением лицензии на следующий сезон. Лицензия выдана с рядом жестких условий. Руководство клуба понимает, что в случае несоблюдения условий лицензия будет отозвана.

– РФС доверяет руководителям клуба в этом вопросе?

– Имеем гарантии от учредителей - правительства области. Пока нам гарантировано исполнение обязательств. При этом контрольная дата предшествует началу соревнований.

Если не увидим исполнения обязательств – вопрос возникнет до начала соревнований. У нас нет задачи не выдать лицензию, либо кого‑то наказать. Есть задача направить клубы к соблюдению важных базовых условий, – сказал Максим Митрофанов

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2 комментария

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Dizzod
после ухода Венгера Арсенал уже не тот
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СИ
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Я думаю да не будут давать деньги ни спонсоры ни региональное начальство под такое качество футбола которое сейчас при нынешнем руководством рфс и РПЛ и под руководителей футбола Митрофанова с Алаевым.
Давали деньги под авторитетных людей Мутко , Прядкина.
А денег от газа на всех не хватит.
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