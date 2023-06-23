Генсек РФС о тульском «Арсенале» и долгах: «Лицензия выдана с рядом жестких условий. В случае их несоблюдения она будет отозвана»
Генсек РФС высказался о ситуации в тульском «Арсенале», имеющем долги перед игроками.
Ранее команда получила лицензию, дающую право выступать в Первой Лиге.
– Вы следите за ситуацией в «Арсенале»? Многим их будущее непонятно.
– Конечно. Клуб испытывал проблемы с получением лицензии на следующий сезон. Лицензия выдана с рядом жестких условий. Руководство клуба понимает, что в случае несоблюдения условий лицензия будет отозвана.
– РФС доверяет руководителям клуба в этом вопросе?
– Имеем гарантии от учредителей - правительства области. Пока нам гарантировано исполнение обязательств. При этом контрольная дата предшествует началу соревнований.
Если не увидим исполнения обязательств – вопрос возникнет до начала соревнований. У нас нет задачи не выдать лицензию, либо кого‑то наказать. Есть задача направить клубы к соблюдению важных базовых условий, – сказал Максим Митрофанов.
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А денег от газа на всех не хватит.