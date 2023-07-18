Товарищеские матчи. «Тоттенхэм» играет с «Вест Хэмом», «Шахтер» против «Аякса»

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«Тоттенхэм» проводит товарищеский матч против «Вест Хэма».

Также во вторник «Шахтер» сыграет против «Аякса», «Севилья» – с «Сеутой», а «Вильярреал» – с австрийским «Альтахом».

Товарищеские матчи

Тоттенхэм Англия – Вест Хэм Англия 0:2 (перерыв)
Дата проведения
18 июля, 13.00, «Optus Stadium»
Онлайн матча
Голы:
0:1 – 18 Ингз, 0:2 – 23 Мубама.
ТоттенхэмВикарио, Порро, Танганга, Ромеро, Регилон, Мэддисон, Биссума, Кулусевски, Скипп, Соломон, Кейн.
Вест ХэмФабианьски, Laing, Огбонна, Зума, Эмерсон, Форнальс, Даунс, Поттс, Боуэн, Ингз, Мубама.

 

Аякс Нидерланды – Шахтер Украина
Дата проведения
18 июля, 15.00, «Спортпарк де Тукомст»
Онлайн матча

 

Севилья Испания – Сеута Испания
Дата проведения
18 июля, 20.00, «Estadio Antonio Barbadillo»
Онлайн матча

 

Альтах Австрия – Вильярреал Испания
Дата проведения
18 июля, 20.30, «Кэшпоинт-Арена»
Онлайн матча

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей– московское.

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3 комментария

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ман сити фейк
Где можно посмотреть? Дайте ссылку
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ille_brus
Связка Тоттенхэма Соломон Кейн должна вселять ужас.
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