Товарищеские матчи. «Тоттенхэм» играет с «Вест Хэмом», «Шахтер» против «Аякса»
«Тоттенхэм» проводит товарищеский матч против «Вест Хэма».
Также во вторник «Шахтер» сыграет против «Аякса», «Севилья» – с «Сеутой», а «Вильярреал» – с австрийским «Альтахом».
Товарищеские матчи
- Дата проведения
- 18 июля, 13.00, «Optus Stadium»
-
Тоттенхэм –
Викарио, Порро, Танганга, Ромеро, Регилон, Мэддисон, Биссума, Кулусевски, Скипп, Соломон, Кейн.
- Дата проведения
- 18 июля, 15.00, «Спортпарк де Тукомст»
- Дата проведения
- 18 июля, 20.00, «Estadio Antonio Barbadillo»
- Дата проведения
- 18 июля, 20.30, «Кэшпоинт-Арена»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей– московское.
3 комментария