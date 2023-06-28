«Тоттенхэм» и «Шахтер» проведут благотворительный матч в Лондоне 6 августа

Теги Чемпионат Украины по футболу Шахтер премьер-лига Англия товарищеские матчи (клубы) Тоттенхэм Благотворительность Футбол

«Тоттенхэм» и донецкий «Шахтер» проведут благотворительный матч в Лондоне.

Лондонский клуб объявил, что игра состоится 6 августа. Вырученные средства и дополнительный взнос клуб передаст в благотворительный фонд «Шахтера». Их направят в поддержку людей, пострадавших от продолжающегося гуманитарного кризиса в Украине.

В этом матче болельщики «Тоттенхэма» смогут впервые увидеть команду под руководством Энджа Постекоглу на домашнем стадионе.

Взрослые смогут посетить матч с «Шахтером» за 25 фунтов, дети – за 5 фунтов. Семейный тариф (два взрослых и два ребенка) стоит 50 фунтов.

37 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dudufufu
Вырученные деньги отправятся в Монако
+24
-13
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Ответ 4 shizzle ma nizzle
Комментарий удален модератором
Они никуда не делись, фабрику оставили и заказы у них прежней направленности. Повар там в качестве топ-менеджера выступал, деньги не его были.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Мельников
Вот это уровень, ммм-щик четко работает, только обещал, и уже игра в Лондоне. Или это какой?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noti22
Ответ 4 shizzle ma nizzle
Комментарий удален модератором
На новости тега "Украина" эти ребята слетаются быстрее молнии. Но даже не пытайтесь их искать в новостях про Россию
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pulyalke
первый российский клуб за долгое время сыграет в англии - круто))
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tratata
в профиле шахтера уже убрали слово "Донецк". А тут типа "донецкий шахтер". А не является ли это нарушением законодательства России, покушением на территориальную целостность? за такое плашка "иноагента" положена, а то и вовсе нежелательной организации типа "медузы"
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tratata
Ответ 4 shizzle ma nizzle
эти "либералы" с тобой сейчас в одной комнате?
Если со мной в одной комнате окажется "либерал", то его вынесут из этой комнаты вперед ногами)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
eao79rus
Ответ noti22
Пусть клубы РПЛ проводят матч в поддержку жителей Донбасса, в чём проблема?
Пусть украинские свинособаки перестанут убивать "собственный" народ. В чём проблема?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Viz Teak
Ответ Ростовский
Уже давно вошли в состав РФ, понятное дело. Но нужно еще интегрировать в чемпионат России как крымские клубы недавно.
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tratata
Ответ Alex J
Шахтер Донецкий это уже не Украина
так он уже не донецкий) смотри https://www.sports.ru/shakhtar/?tagSnippet_team
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sardar Zhoroev
Ответ Sardar Zhoroev
Может Шахтера сразу в АПЛ, что бы каждую неделю благотворительные матчи были 😅
Это сарказм!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарит Абдрашитов
Во Львове кризис шоли?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
4 shizzle ma nizzle
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tolobas
Новый способ высосать деньги запада
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shadow1882
Худшая презентация тренера в истории
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тёкин
Наверное зерно купят на эти деньги).
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мыло "судейское"
О, Леви перенимать опыт будет по накручиванию цен, не иначе....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Inod
Куда пойдут вырученные деньги, это большой вопрос
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий