«Тоттенхэм» и «Шахтер» проведут благотворительный матч в Лондоне 6 августа

«Тоттенхэм» и донецкий «Шахтер» проведут благотворительный матч в Лондоне.

Лондонский клуб объявил, что игра состоится 6 августа. Вырученные средства и дополнительный взнос клуб передаст в благотворительный фонд « ». Их направят в поддержку людей, пострадавших от продолжающегося гуманитарного кризиса в Украине.

В этом матче болельщики « » смогут впервые увидеть команду под руководством Энджа Постекоглу на домашнем стадионе.

Взрослые смогут посетить матч с «Шахтером» за 25 фунтов, дети – за 5 фунтов. Семейный тариф (два взрослых и два ребенка) стоит 50 фунтов.