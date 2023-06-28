«Тоттенхэм» и «Шахтер» проведут благотворительный матч в Лондоне 6 августа
«Тоттенхэм» и донецкий «Шахтер» проведут благотворительный матч в Лондоне.
Лондонский клуб объявил, что игра состоится 6 августа. Вырученные средства и дополнительный взнос клуб передаст в благотворительный фонд «Шахтера». Их направят в поддержку людей, пострадавших от продолжающегося гуманитарного кризиса в Украине.
В этом матче болельщики «Тоттенхэма» смогут впервые увидеть команду под руководством Энджа Постекоглу на домашнем стадионе.
Взрослые смогут посетить матч с «Шахтером» за 25 фунтов, дети – за 5 фунтов. Семейный тариф (два взрослых и два ребенка) стоит 50 фунтов.
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