«Бавария» не отпустила Нюбеля в аренду в «Штутгарт» за 500 000 евро и хочет продать вратаря

«Штутгарт» заинтересован в подписании вратаря «Баварии» Александра Нюбеля.

По информации Bild, Нюбель хочет покинуть «Баварию» в ближайшее время, поскольку не видит в клубе перспектив для себя.

« » сделал первое предложение об аренде голкипера на сезон – 500 тысяч евро, но « » отклонила его. Отмечается, что Нюбель и его агенты также провели встречу с руководством «Штутгарта».

Сообщается, что «Бавария» предпочла бы продажу Нюбеля, однако вариант с арендой вратаря также возможен. Трансферная стоимость 26-летнего вратаря оценивается в 8 миллионов евро.

Сезон-2022/23 провел в аренде в « ». С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.