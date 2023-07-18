«Бавария» не отпустила Нюбеля в аренду в «Штутгарт» за 500 000 евро и хочет продать вратаря
«Штутгарт» заинтересован в подписании вратаря «Баварии» Александра Нюбеля.
По информации Bild, Нюбель хочет покинуть «Баварию» в ближайшее время, поскольку не видит в клубе перспектив для себя.
«Штутгарт» сделал первое предложение об аренде голкипера на сезон – 500 тысяч евро, но «Бавария» отклонила его. Отмечается, что Нюбель и его агенты также провели встречу с руководством «Штутгарта».
Сообщается, что «Бавария» предпочла бы продажу Нюбеля, однако вариант с арендой вратаря также возможен. Трансферная стоимость 26-летнего вратаря оценивается в 8 миллионов евро.
Сезон-2022/23 Александр Нюбель провел в аренде в «Монако». С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.
Ману до травмы ультиматумом, мол, никого из Баварии не будем отпускать в сборную, держали в основе Бундесманшафт(даже при топовом сезоне Тер Штегена и слабом Нойера), а тут прям дали б шанс Нюбелю