«Бавария» не отпустила Нюбеля в аренду в «Штутгарт» за 500 000 евро и хочет продать вратаря

Теги Бавария Штутгарт Монако бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Александр Нюбель деньги Футбол

«Штутгарт» заинтересован в подписании вратаря «Баварии» Александра Нюбеля.

По информации Bild, Нюбель хочет покинуть «Баварию» в ближайшее время, поскольку не видит в клубе перспектив для себя.

«Штутгарт» сделал первое предложение об аренде голкипера на сезон – 500 тысяч евро, но «Бавария» отклонила его. Отмечается, что Нюбель и его агенты также провели встречу с руководством «Штутгарта».

Сообщается, что «Бавария» предпочла бы продажу Нюбеля, однако вариант с арендой вратаря также возможен. Трансферная стоимость 26-летнего вратаря оценивается в 8 миллионов евро.

Сезон-2022/23 Александр Нюбель провел в аренде в «Монако». С его подробной статистикой можно ознакомиться здесь.

5 комментариев

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Михо
Зачем было его из Шальке забирать непонятно. Ясно же было что Ману всегда первый номер, когда здоров конечно. Ему всего 26, Баварии срочно нужен хороший вратарь, желательно молодой, почему бы с ним не поработать
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Serge Vendino
Ответ Михо
Зачем было его из Шальке забирать непонятно. Ясно же было что Ману всегда первый номер, когда здоров конечно. Ему всего 26, Баварии срочно нужен хороший вратарь, желательно молодой, почему бы с ним не поработать
С жиру бесятся, как наш Зенит. Любого перспективного местного игрока надо взять себе, а потом уже решить, пригодится он или нет. Когда-то Ульрайха взяли сидеть на банке под Ману, а он был постарше и уже среди топовых вратарей Бундеслиги.
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Peter Parker
Ответ Михо
Зачем было его из Шальке забирать непонятно. Ясно же было что Ману всегда первый номер, когда здоров конечно. Ему всего 26, Баварии срочно нужен хороший вратарь, желательно молодой, почему бы с ним не поработать
Ну будь Нюбель сам поактивнее, мог бы и подвинуть Ману.
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King_X
Ответ Peter Parker
Ну будь Нюбель сам поактивнее, мог бы и подвинуть Ману.
Едва ли
Ману до травмы ультиматумом, мол, никого из Баварии не будем отпускать в сборную, держали в основе Бундесманшафт(даже при топовом сезоне Тер Штегена и слабом Нойера), а тут прям дали б шанс Нюбелю
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Unknown Forusha
Ответ Михо
Зачем было его из Шальке забирать непонятно. Ясно же было что Ману всегда первый номер, когда здоров конечно. Ему всего 26, Баварии срочно нужен хороший вратарь, желательно молодой, почему бы с ним не поработать
Нюбель плохо играл в Монако не достоин он первого номера баварии
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