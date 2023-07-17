Гендиректор «Севастополя» о первом матче во Второй лиге: «Рады сделать праздник болельщикам. Счастливы будем тогда, когда попадем в призовую тройку»

Генеральный директор «Севастополя» высказался о 1-м матче клуба во Второй лиге России.

Крымский клуб одержал победу над ростовским СКА в домашнем матче (3:1). Игру посетили 5350 человек.

«Мы рады сделать праздник севастопольским болельщикам, которые полностью заполняют стадион, начиная с 2014 года. Отдельное им спасибо! Наши футболисты проявили характер, волю и мастерство благодаря тренерскому штабу, который впервые подготовил нашу команду.

Впереди долгий чемпионат, и счастливы мы будем тогда, когда попадем в призовую тройку. А для этого в каждой игре должна быть только победа! Сейчас мы локально радуемся и всем довольны. Мы этого хотели и наконец добились», – сказал .

Крымские клубы сыграли в чемпионате России – ялтинский «Рубин» 1:1 с «Биологом» во Второй лиге, «Севастополь» победил ростовский СКА