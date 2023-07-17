Гендиректор «Севастополя» о первом матче во Второй лиге: «Рады сделать праздник болельщикам. Счастливы будем тогда, когда попадем в призовую тройку»
Генеральный директор «Севастополя» высказался о 1-м матче клуба во Второй лиге России.
Крымский клуб одержал победу над ростовским СКА в домашнем матче (3:1). Игру посетили 5350 человек.
«Мы рады сделать праздник севастопольским болельщикам, которые полностью заполняют стадион, начиная с 2014 года. Отдельное им спасибо! Наши футболисты проявили характер, волю и мастерство благодаря тренерскому штабу, который впервые подготовил нашу команду.
Впереди долгий чемпионат, и счастливы мы будем тогда, когда попадем в призовую тройку. А для этого в каждой игре должна быть только победа! Сейчас мы локально радуемся и всем довольны. Мы этого хотели и наконец добились», – сказал Валерий Чалый.
Крымские клубы сыграли в чемпионате России – ялтинский «Рубин» 1:1 с «Биологом» во Второй лиге, «Севастополь» победил ростовский СКА
https://sport.rambler.ru/football/51106350-v-futbolnom-klube-ska-rasskazali-o-proizoshedshem-na-krymskom-mostu/?utm_source=search&utm_content=sport_media&utm_medium=mixup&utm_campaign=self_promo