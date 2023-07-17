Гендиректор «Севастополя» о первом матче во Второй лиге: «Рады сделать праздник болельщикам. Счастливы будем тогда, когда попадем в призовую тройку»

Теги премьер-лига Россия Вторая лига ФК Севастополь Валерий Чалый Футбол

Генеральный директор «Севастополя» высказался о 1-м матче клуба во Второй лиге России.

Крымский клуб одержал победу над ростовским СКА в домашнем матче (3:1). Игру посетили 5350 человек. 

«Мы рады сделать праздник севастопольским болельщикам, которые полностью заполняют стадион, начиная с 2014 года. Отдельное им спасибо! Наши футболисты проявили характер, волю и мастерство благодаря тренерскому штабу, который впервые подготовил нашу команду.

Впереди долгий чемпионат, и счастливы мы будем тогда, когда попадем в призовую тройку. А для этого в каждой игре должна быть только победа! Сейчас мы локально радуемся и всем довольны. Мы этого хотели и наконец добились», – сказал Валерий Чалый

Крымские клубы сыграли в чемпионате России – ялтинский «Рубин» 1:1 с «Биологом» во Второй лиге, «Севастополь» победил ростовский СКА

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8 комментариев

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Тиджани Бабангида
СКА стали вынужденными очевидцами на Крымском мосту
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Stalker1785
Если они займут первое место так и останутся любителями.Я уверен найдут много причин чтобы не двигать эти клубы в профессиональные лиги.Это правильно нам надо оставаться в УЕФА и ФИФА
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Бухгалтер2021
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только вперед)должны занимать 1 место,надеюсь никакие внутренние камни это не испортят
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laudrup
При такой поддержке болельщиков должны всё выигрывать дома!
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Sinister Kid
Ответ atomio
интересно что будет, если они займут 1ое место в этой "любительской второй лиге дивизиона Б" и их надо будет двигать куда-то вверх.
Как с Кубком будет. Денег не хватит, логистика возрастёт и ещё 100 причин, чтобы не играть с профессионалами.
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