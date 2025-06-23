Эванс близок к назначению в «МЮ» менеджером по арендам молодых игроков. Джонни завершил карьеру игрока
Джонни Эванс, вероятно, останется в «Манчестер Юнайтед».
Защитник завершил карьеру в конце этого сезона и теперь, как сообщает The Athletic, ведет с манкунианцами переговоры о сотрудничестве в другой роли.
«МЮ» хочет, чтобы 37-летний североирландец занялся арендами молодых футболистов. Эванс будет определять, в какой команде тому или иному игроку будет лучше провести ближайшие месяцы, а также следить за его прогрессом, при необходимости предлагая помощь.
В «Ман Юнайтед» ценят профессионализм Джонни и опыт победителя.
Эванс провел 241 матч в составе «Манчестер Юнайтед» и забил 8 голов. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
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Опубликовал: Александр Суряев
Источник: The Athletic
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