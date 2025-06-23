Охрана силой вывела фоторепортера со свадьбы Эдегора в Норвегии. Таблоид Se og Hør подает заявление в полицию, Норвежская ассоциация редакторов его поддерживает: «Это крайне серьезно»

Праздник Мартина Эдегора привел к скандалу в Норвегии.

Фотожурналист Se og Hør Андреас Фадум находился у церкви в Ерруме в субботу в связи со свадьбой полузащитника «Арсенала » и Хелене Спиллинг. Он делал снимки для таблоида, и долгое время все шло без проблем.

Ближе к концу мероприятия, когда гости начали покидать церковь, двое охранников подошли к нему и с применением физической силы увели его. Попытки фотографа вырваться успехом не увенчались.

«Мы крайне резко реагируем на то, что охранники применили физическую силу к нашему фотографу на месте работы. Он находился в общественном месте, освещая публичное событие. У них не было никакого права перекрывать парковку или территорию вокруг церкви. Поэтому мы подадим заявление в полицию — нельзя допускать применения силы к журналистам и фотографам, выполняющим свою работу», – сообщил редактор Se og Hør Никлас Коккин-Торесен.

Норвежская ассоциация редакторов полностью поддерживает позицию журнала.

«Когда на фоторепортера так воздействуют в общественном месте – это крайне серьезно. Мы решительно осуждаем поведение охранников, которые действовали так, будто у них есть полномочия полиции. Мы считаем, что это дело должно быть направлено в полицию, и будем поддерживать Se og Hør в этом», – заявила Сольвейг Хюсей, помощник генерального секретаря Норвежской ассоциации редакторов.