Семак о победе в Суперкубке: «Зенит» вписывает себя в историю, мое имя останется написано черно-белыми буквами. Главное – результат команды»
Сергей Семак оценил победу «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.
Накануне сине-бело-голубые обыграли ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.).
«Клуб вписывает себя в историю. Одна звездочка, вторая – это все на эмблеме клуба.
Мое имя как было написано черно-белыми буквами, так и останется. Самое главное – это результат команды. Это то, ради чего мы трудимся и отдаём всех себя», — сказал главный тренер «Зенита».
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