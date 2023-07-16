Семак о победе в Суперкубке: «Зенит» вписывает себя в историю, мое имя останется написано черно-белыми буквами. Главное – результат команды»

Сергей Семак оценил победу «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Накануне сине-бело-голубые обыграли ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.).

«Клуб вписывает себя в историю. Одна звездочка, вторая – это все на эмблеме клуба.

Мое имя как было написано черно-белыми буквами, так и останется. Самое главное – это результат команды. Это то, ради чего мы трудимся и отдаём всех себя», — сказал главный тренер « ».