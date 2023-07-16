Семак о победе в Суперкубке: «Зенит» вписывает себя в историю, мое имя останется написано черно-белыми буквами. Главное – результат команды»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия OLIMPBET Суперкубок России Футбол

Сергей Семак оценил победу «Зенита» в матче за OLIMPBET Суперкубок России.

Накануне сине-бело-голубые обыграли ЦСКА (0:0, 5:4 по пен.).

«Клуб вписывает себя в историю. Одна звездочка, вторая – это все на эмблеме клуба.

Мое имя как было написано черно-белыми буквами, так и останется. Самое главное – это результат команды. Это то, ради чего мы трудимся и отдаём всех себя», — сказал главный тренер «Зенита».

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5 комментариев

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Любовь Мелехова
Результат вчера все же был у Миши Кержакова, а не у команды. И Ренан в конце поставил жирную точку своей паненкой.
+4
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Илья Сутурин
Ответ Сергей Ч
Черно белыми... Ну есть тех же результатов с Торпедо без денег добьется в конкурентной среде, то да, можно и вписать.
Уфу забыли вы быстро конечно! Впервые в истории вывел в Еврокубки, с очень слабенькими игроками!
+3
0
+3
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amur.
Чёрно-белыми буквами... это новое слово в литературе
+1
-1
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Удар Кержакова
В Зенит переходят ради трофеев.
0
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