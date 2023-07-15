«Реал» отдал Вальехо в аренду «Гранаде» на сезон

Хесус Вальехо переходит из «Реала» в «Гранаду».

Мадридский клуб объявил, что достиг договоренности с «Гранадой» о переходе 26-летнего защитника на правах аренды. Футболист проведет в новой команде один сезон.

Вальехо присоединился к « » в 2015 году. Эта аренда – пятая для него: ранее игрока отдавали «Сарагосе», «Айнтрахту», «Вулверхэмптону» и той же «Гранаде».

В минувшем сезоне Ла Лиги Вальехо провел 1 матч. Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь.