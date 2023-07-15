«Реал» отдал Вальехо в аренду «Гранаде» на сезон

Теги Реал Мадрид Ла Лига трансферы Гранада Хесус Вальехо Футбол

Хесус Вальехо переходит из «Реала» в «Гранаду».

Мадридский клуб объявил, что достиг договоренности с «Гранадой» о переходе 26-летнего защитника на правах аренды. Футболист проведет в новой команде один сезон. 

Вальехо присоединился к «Реалу» в 2015 году. Эта аренда – пятая для него: ранее игрока отдавали «Сарагосе», «Айнтрахту», «Вулверхэмптону» и той же «Гранаде». 

В минувшем сезоне Ла Лиги Вальехо провел 1 матч. Статистику 26-летнего футболиста можно найти здесь

12 комментариев

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Артём Поддубный
Удачи Хесус. Наконец-то ты будешь играть в футбол. Довольно интересный защитник, но в Мадриде шансов особо не получал, чтобы показать себя. Посмотрим на него в Гранаде, может что и получится годное. Hala Madrid!!!
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RealJon
следующим будет очередная легенда клуба Одриозола
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BuNoMa
До следующего года, Легенда!
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Артём Клагиш
уже жду легенду обратно!
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corazón blanco
Удачи Хесусу, профессионал, место в старте не требовал, работал на тренировках и ждал своего шанса, а когда его получал, то погоды не портил, надеюсь в Гранаде все у него получится.
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Нефанатик
😁
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PokaNeBatya
целых три номера в этом году поменял , а играть так и не вышел Леголас
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Andrey Yaroslavtsev
Потом продадут его, а в 30 лет купят обратно.
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Zemanuha
Ответ RealJon
следующим будет очередная легенда клуба Одриозола
Потом Рейньер, Бланко, Менди и Альваро Родригес.
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aliev.islam.1976@icloud.com
Ответ Zemanuha
Потом Рейньер, Бланко, Менди и Альваро Родригес.
Альваро можно хоть к основе подводить,а на остальных 0 надежды
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Простой Простой
Ответ aliev.islam.1976@icloud.com
Альваро можно хоть к основе подводить,а на остальных 0 надежды
Менди, если без травм будет он очень хорош
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