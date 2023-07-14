Кураньи включил Промеса, Воронина, Халка, Вагнера Лава и Данни в топ-5 легионеров в истории РПЛ

Теги Спартак ЦСКА Зенит Кевин Кураньи Андрей Воронин Вагнер Лав Данни премьер-лига Россия рейтинги Динамо Москва Халк Квинси Промес Футбол

Кевин Кураньи назвал пятерку лучших легионеров в истории РПЛ.

«Это сложный вопрос, потому что в разное время в чемпионате России играли очень сильные иностранцы.

Мне очень приятно, что многие болельщики называют меня одним из лучших, я горжусь этим.

Но мой топ-5 будет таким: Вагнер Лав, Данни, Воронин, Халк и Квинси Промес. Отличная пятерка получается», – сказал экс-форвард «Динамо».

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22 комментария

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rigobersong
Ответ angry horse
Кевин, моргни если тебе где-то в Тушине финкой угрожают 😁
Т.е. Воронин тебя не смутил, а Промес который забил больше всех голов да?:) Нормальная логика конечно:))
+10
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+5
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Viktor Stepanov
Воронин был топом. Помню как они с Кураньи оллс 4:0 громили в химках
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Kemal Gul
Ответ rigobersong
Т.е. Воронин тебя не смутил, а Промес который забил больше всех голов да?:) Нормальная логика конечно:))
Иногда нужно не на статистику смотреть, а просто на футбол своими глазами. Воронин 2010-2012 - один из лучших игроков РПЛ десятилетия
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Viz Teak
Воронин для нашего чемпа прям топище был конечно…(
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tommy_hell_trigger
Эх, то Динамо образца весна-лето 2011…
Конфетка была, а не команда
+1
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psycho
где квинси обуйся-оденься?!
+2
-2
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Aleksandr Danilov
Объективно, без фанатизма (фан ЦСКА), топ-5: Халк, Барриос, Данни, Квинси, Вагнер. В запасе Думбия, Витсель, Диарра, Вернблум, Алекс
+1
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0
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SkSK
Карвальо и Видич однозначно должны быть в топ 5. Но каждый может иметь свое мнение, в том числе Кураньи))
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MikhaL
Это он Видича не застал.
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Дядя ТУРА
Ответ Aleksandr Danilov
Объективно, без фанатизма (фан ЦСКА), топ-5: Халк, Барриос, Данни, Квинси, Вагнер. В запасе Думбия, Витсель, Диарра, Вернблум, Алекс
это называется субъективно
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Руслан Платонов
Ответ SkSK
Карвальо и Видич однозначно должны быть в топ 5. Но каждый может иметь свое мнение, в том числе Кураньи))
Видич в нашем чемпионате ничего не показал
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