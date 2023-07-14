Кураньи включил Промеса, Воронина, Халка, Вагнера Лава и Данни в топ-5 легионеров в истории РПЛ
Кевин Кураньи назвал пятерку лучших легионеров в истории РПЛ.
«Это сложный вопрос, потому что в разное время в чемпионате России играли очень сильные иностранцы.
Мне очень приятно, что многие болельщики называют меня одним из лучших, я горжусь этим.
Но мой топ-5 будет таким: Вагнер Лав, Данни, Воронин, Халк и Квинси Промес. Отличная пятерка получается», – сказал экс-форвард «Динамо».
Конфетка была, а не команда