Кураньи включил Промеса, Воронина, Халка, Вагнера Лава и Данни в топ-5 легионеров в истории РПЛ

Кевин Кураньи назвал пятерку лучших легионеров в истории РПЛ.

«Это сложный вопрос, потому что в разное время в чемпионате России играли очень сильные иностранцы.

Мне очень приятно, что многие болельщики называют меня одним из лучших, я горжусь этим.

Но мой топ-5 будет таким: , , , и Квинси Промес. Отличная пятерка получается», – сказал экс-форвард « ».