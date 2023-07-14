«VK Видео» бесплатно покажет все матчи Первой и Второй лиг – свыше 1000 игр

«VK Видео» начнет транслировать матчи Мелбет Первой лиги и Леон Второй лиги.

В рамках сотрудничества с ФНЛ на платформе покажут все игры нового сезона – их будет свыше тысячи.

Также пользователям будут доступны обзоры матчей, лучшие моменты туров, студийные выпуски с выступлениями экспертов, послематчевые интервью и другие ролики.

«Это очень важная для нас история. Теперь зрители получат доступ ко всем матчам ФНЛ на одной платформе. Мы рассчитываем, что удобный и бесплатный просмотр игр расширит нашу аудиторию.

и клубы получат прекрасную возможность развивать свои паблики из-за привлечения большого трафика.

Мы рады, что у нас появился новый партнер в области трансляций, и рассчитываем, что наше сотрудничество будет плодотворным и эффективным», – сказал Александр Атаманенко, исполнительный директор ФНЛ.

«VK Видео» предоставляет пользователям востребованный контент разных тематик. На платформе уже миллионы единиц профессионального контента и более двух миллиардов просмотров в сутки. Прямые трансляции соревнований, особенно популярного в России футбола, всегда привлекают зрителей.

Надеемся, что актуальный контент от ФНЛ благодаря «VK Видео» станет максимально доступным и поможет соревнованиям найти новую аудиторию», – отметил Николай Дуксин, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK.