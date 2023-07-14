«VK Видео» бесплатно покажет все матчи Первой и Второй лиг – свыше 1000 игр

Теги бизнес телевидение Первая лига Вторая лига Александр Атаманенко Футбол

«VK Видео» начнет транслировать матчи Мелбет Первой лиги и Леон Второй лиги.

В рамках сотрудничества с ФНЛ на платформе покажут все игры нового сезона – их будет свыше тысячи.

Также пользователям будут доступны обзоры матчей, лучшие моменты туров, студийные выпуски с выступлениями экспертов, послематчевые интервью и другие ролики.

«Это очень важная для нас история. Теперь зрители получат доступ ко всем матчам ФНЛ на одной платформе. Мы рассчитываем, что удобный и бесплатный просмотр игр расширит нашу аудиторию.

Лига и клубы получат прекрасную возможность развивать свои паблики из-за привлечения большого трафика.

Мы рады, что у нас появился новый партнер в области трансляций, и рассчитываем, что наше сотрудничество будет плодотворным и эффективным», – сказал Александр Атаманенко, исполнительный директор ФНЛ.

«VK Видео» предоставляет пользователям востребованный контент разных тематик. На платформе уже миллионы единиц профессионального контента и более двух миллиардов просмотров в сутки. Прямые трансляции соревнований, особенно популярного в России футбола, всегда привлекают зрителей.

Надеемся, что актуальный контент от ФНЛ благодаря «VK Видео» станет максимально доступным и поможет соревнованиям найти новую аудиторию», – отметил Николай Дуксин, директор музыкальной экосистемы и департамента видеоконтента VK.

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35 комментариев

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Egor Aleksandrovich
Ответ Egor Aleksandrovich
вк, и все, что с ним связано - просто ужасно. как бы они не старались, сколько бы денег они не вложили в маркетинг, развитие технологий, пиар от селеб на каждом углу, выкуп прав и эксклюзивный выпуск музыкальных альбомов/подкастов/видосов - никогда не добраться им до уровня удобства признанных людьми сервисов - тг, ютуб и т.д.
но сам факт, что куча людей из регионов смогут посмотреть матчи своей локальной команды - это хорошо, стоит отметить.
+46
-3
+43
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Peter Parker
Весьма крутое решение. Хотя новый раздел Видео мне все еще неудобен. Не скажу, что я буду прям много смотреть. За то, если захочу, то теперь это очень просто сделать.
Еще было бы здорово, если неадекватов не пускали/выгоняли со стадиона. Не редко, когда включишь, слушать приходится без звука, потому что невозможно слушать эту пьянь, которая орет мат перемат через слово.
+28
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Катерина Петрова
Ответ Egor Aleksandrovich
вк, и все, что с ним связано - просто ужасно. как бы они не старались, сколько бы денег они не вложили в маркетинг, развитие технологий, пиар от селеб на каждом углу, выкуп прав и эксклюзивный выпуск музыкальных альбомов/подкастов/видосов - никогда не добраться им до уровня удобства признанных людьми сервисов - тг, ютуб и т.д.
Плеер яндекс видео (где ещё недавно ФНЛ показывали) куда хуже вкшнего плеера. Так что в этом вопросе явный прогресс.
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+9
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blaugrano
Ответ Recreated
Нет, ну первую лигу ещё куда ни шло, но вторую-то зачем!??
Вы удивитесь, но во многих регионах футбольные клубы представлены только во второй лиге. Местным зрителям будет удобнее за своими командами следить.
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Денис Алтухов
Ответ Recreated
Нет, ну первую лигу ещё куда ни шло, но вторую-то зачем!??
Ну не все же в Москве и Питере живут. Есть болельщики команд из регионов.
+6
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АлексейВ
Мне кажется ФНЛ гораздо интереснее 95% эфирного шлака, которым забиты 10 каналов Матча.
+6
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Rundatgame
Гуд, иногда охота посмотреть лучшую лигу мира и экзотику втордива. Теперь это будет удобнее.
+5
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Денис Алтухов
Ответ АлексейВ
Мне кажется ФНЛ гораздо интереснее 95% эфирного шлака, которым забиты 10 каналов Матча.
Согласен на 100%.
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Konstruktor_PAW
А если без хейта, чисто ради интереса много кто смотрит 1-ю лигу хотя бы ? про вторую не спрашиваю, там все понятно
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Pier Besuhof
неужели у кого-то там есть аккаунт
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Дмитрий Калашников
А от Матча ушли? Контракт на 3 ведь был!
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Денис Алтухов
Ответ Алексей Ильин
Кому надо, тому приятно будет. Другое дело, что 95% не смотрит ФНЛ и ниже.
Интерес зависит от того за какую команду болеешь. Есть ведь болельщики, команды которых не играют в РПЛ, а только в ФНЛ. Я болею за несколько команд из разных лиг, поэтому мне будет интересно.
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Metalloid
Ответ Three Days Grace
даже это не заставит людей восстановить свои страницы)
А зачем их удалять? Вк точно удобнее фейсбука, а других альтернатив нет.
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Давид Agabekyan
Ответ Дмитрий Калашников
А от Матча ушли? Контракт на 3 ведь был!
И там и там будет. Просто на матч выборочно, а на ВК в полном объёме
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Three Days Grace
даже это не заставит людей восстановить свои страницы)
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damondiamond
комиков с Ютуба перетащить как два пальца - гораздо сложнее перетащить футбол с матч тв)))
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abdulkaderkeita
Ответ Recreated
Нет, ну первую лигу ещё куда ни шло, но вторую-то зачем!??
Какое всё же невежество Вы показываете такими комментариям. Вот из-за таких и бытует мнение, что футбол у нас только в Москве и ещё паре городов. Типа всё, за пределами РПЛ и Первой лиги футбола нет и транслировать его вообще не нужно?
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Ахимассс
Ответ Metalloid
Примерно у всей страны и половины снг.
Тут стоит уточнить, аккаунт может когда-то и был, но большинство не являются активными пользователями или же вообще пользователями.
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