Тео Бонгонда: «Спартак» знают все в мире. Очень рад перейти в клуб с такой историей»

Тео Бонгонда высказался о переходе в «Спартак» из «Кадиса».

«Я думаю, что все в мире знают «Спартак». Я очень рад перейти в клуб с такой историей. С нетерпением жду начала карьеры в клубе.

Впервые узнал об интересе «Спартака», когда был со сборной. Мой агент позвонил, рассказал об этой возможности, я сразу ответил: «Да!»

Я люблю «Кадис», клуб был для меня семьей. Это было нелегкое решение, но я очень рад, что его принял», – сказал новичок «Спартака».

«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда из «Кадиса» за 7+3 млн евро. Контракт – до 2026-го