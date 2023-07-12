Тео Бонгонда: «Спартак» знают все в мире. Очень рад перейти в клуб с такой историей»
Тео Бонгонда высказался о переходе в «Спартак» из «Кадиса».
«Я думаю, что все в мире знают «Спартак». Я очень рад перейти в клуб с такой историей. С нетерпением жду начала карьеры в клубе.
Впервые узнал об интересе «Спартака», когда был со сборной. Мой агент позвонил, рассказал об этой возможности, я сразу ответил: «Да!»
Я люблю «Кадис», клуб был для меня семьей. Это было нелегкое решение, но я очень рад, что его принял», – сказал новичок «Спартака».
«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда из «Кадиса» за 7+3 млн евро. Контракт – до 2026-го
Да .
Вы Бонгонда знаете ? он в Спартаке теперь .
Спа что ? это кто вообще ? .