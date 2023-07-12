Тео Бонгонда: «Спартак» знают все в мире. Очень рад перейти в клуб с такой историей»

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига Кадис Тео Бонгонда Футбол

Тео Бонгонда высказался о переходе в «Спартак» из «Кадиса».

«Я думаю, что все в мире знают «Спартак». Я очень рад перейти в клуб с такой историей. С нетерпением жду начала карьеры в клубе.

Впервые узнал об интересе «Спартака», когда был со сборной. Мой агент позвонил, рассказал об этой возможности, я сразу ответил: «Да!»

Я люблю «Кадис», клуб был для меня семьей. Это было нелегкое решение, но я очень рад, что его принял», – сказал новичок «Спартака».

«Спартак» объявил о трансфере Бонгонда из «Кадиса» за 7+3 млн евро. Контракт – до 2026-го

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22 комментария

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9черное
Да что там в мире! В России!
+16
-2
+14
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Мукунку хороший
Удачи и побед!
+17
-5
+12
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Mark Safa
Ответ Paul Spolnikov
А кто на выход? Я что-то пропустил?
Соболев в ЦСКА
+10
-1
+9
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adequat thinker
да что там в мире, в России!!!
+3
-1
+2
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Picachu
Алло это Германия ?
Да .
Вы Бонгонда знаете ? он в Спартаке теперь .
Спа что ? это кто вообще ? .
+4
-2
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Евгений Квасников
ждём от тебя 100 процентной самоотдачи до конца контракта.
+3
-2
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Coodesnik
у нас как не послушаешь лигеонеров толстосумов, так все наши клубы знают весь мир. А мы все на Рпл грешим))
+1
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Sebastian Debussy
Ну так это ж великий Спартак!))) Это вам не какие-то там Реалы и Манчестеры!)))🤣 Сейчас в турне по США поедет Спартак🤣🤣🤣
+1
0
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Coodesnik
Ответ Picachu
Алло это Германия ? Да . Вы Бонгонда знаете ? он в Спартаке теперь . Спа что ? это кто вообще ? .
🤣🤣
+1
0
+1
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Владимир Бегляков
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Picachu
Алло это Германия ? Да . Вы Бонгонда знаете ? он в Спартаке теперь . Спа что ? это кто вообще ? .
Решил поумничать
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q2fbdx2shh
Чего уж там весь мир… Во всей Москве!
+7
-7
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Mark Safa
Ответ BORODA
Зато про Зарему ещё не весь мир знает...ну ничего,лиха беда начало)
Ну и хорошо что не знают, берегут свои нервы
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Иван Иванов
Ответ Paul Spolnikov
А кто на выход? Я что-то пропустил?
Как-то... По логике - Шамарка
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SMART789
Да и Бенфика знает, и АЕК и Санкт Галлен, а Брага то как была рада узнать Спартак поглубже
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Ринат Якупов
Без иронии нельзя, конечно. Зависть плохая штука.
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scorp19
Спартак знают все в мире. 7-0 от Ливерпуля не забудут. Также как 1-18 достижение на все времена.
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NRNG
Да что там в мире, во всей вселенной!!!
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Paul Spolnikov
А кто на выход? Я что-то пропустил?
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