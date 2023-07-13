Тренера «Университарио Депортес» арестовали за расистский жест во время матча – фанаты «Коринтианс» заявили, что он изображал обезьяну перед ними. Перуанцы отрицают обвинения

Тренера перуанской команды арестовали в Бразилии за расистский жест во время матча.

Инцидент произошел во время матча Кубка Судамерикана между « » и « » (1:0). По словам болбоев и болельщиков хозяев, ассистент главного тренера перуанцев Себастьян Авеллино стал изображать обезьяну перед фанатами бразильцев.

Тренер был арестован и провел всю ночь в тюрьме. «Сотрудники военной полиции несли службу безопасности на месте проведения матча, когда обвиняемый, член тренерского штаба «Университарио», встал перед бразильскими болельщиками и притворился обезьяной. Свидетели подтвердили произошедшее», – говорится в заявлении министерства безопасности Бразилии.

«Университарио» отрицает обвинения и обратился в консульство Перу в Бразилии.

«С Себастьяном Авеллино в Бразилии обошлись как с преступником, он провел ночь в тюрьме.

На протяжении всего матча группа болельщиков хозяев выкрикивала оскорбления и плевала в наших игроков и тренерский штаб. В конце матча те же самые люди обвинили нашего тренера по физподготовке в дискриминационных действиях.

Бразильские власти признали это искаженное и субъективное обвинение истинным, без права на возражение, и поэтому отдали приказ о его аресте и переводе в полицейский участок в Сан-Паулу», – заявили в клубе.