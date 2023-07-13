Тренера «Университарио Депортес» арестовали за расистский жест во время матча – фанаты «Коринтианс» заявили, что он изображал обезьяну перед ними. Перуанцы отрицают обвинения

Теги Коринтианс высшая лига Бразилия происшествия высшая лига Перу Кубок Судамерикана Университарио Депортес дискриминация Футбол

Тренера перуанской команды арестовали в Бразилии за расистский жест во время матча.

Инцидент произошел во время матча Кубка Судамерикана между «Коринтианс» и «Университарио Депортес» (1:0). По словам болбоев и болельщиков хозяев, ассистент главного тренера перуанцев Себастьян Авеллино стал изображать обезьяну перед фанатами бразильцев. 

Тренер был арестован и провел всю ночь в тюрьме. «Сотрудники военной полиции несли службу безопасности на месте проведения матча, когда обвиняемый, член тренерского штаба «Университарио», встал перед бразильскими болельщиками и притворился обезьяной. Свидетели подтвердили произошедшее», – говорится в заявлении министерства безопасности Бразилии.

«Университарио» отрицает обвинения и обратился в консульство Перу в Бразилии.

«С Себастьяном Авеллино в Бразилии обошлись как с преступником, он провел ночь в тюрьме.

На протяжении всего матча группа болельщиков хозяев выкрикивала оскорбления и плевала в наших игроков и тренерский штаб. В конце матча те же самые люди обвинили нашего тренера по физподготовке в дискриминационных действиях.

Бразильские власти признали это искаженное и субъективное обвинение истинным, без права на возражение, и поэтому отдали приказ о его аресте и переводе в полицейский участок в Сан-Паулу», – заявили в клубе.

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18 комментариев

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dzenga 1
Человек изображал обезьяну. Почему бразильцы это восприняли на свой счет, а не перуанцы, например !?
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Ответ savik-A.M.
в Перу исторически жили и живут обезьяны
Обезьяны есть, а негров нет (почти)- как всё сломалось )
Но вообще я скажу, что все равно это неправильно обзывать негров обезьянами, ухать, какбэ намекая на происхождение, точнее недостаток. Недостаток, как раз и видится, каждый раз - недостаток мозгов.
При этом в Бразилии, если мне не изменяет память, подобной обструкции подвергался Вагнер Лав! Негры, белые, мулаты, квартероны - ухали тёмному парню.
Потому что за противника играл - звучало тогда, а как бы прозвучало сейчас?
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Точный_пас_Ещенко
Давайте обезьян запретим уже)
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Самозанятый
Ответ Nicu Maican
Не удивлюсь если окажется что обе стороны правы
В данной ситуации уместнее будет формулировка "не правы" )
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Nicu Maican
Ответ Log in
Потому что в Перу исторически не было привезенных загорелых парней из Африки, хотя и местных испанцы ассимилировали порой жестоко. Вот что-то типа "козёл горный", я думаю, для них было бы обидно
Были,и немало. Но не прижились
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Барберис
Он вовсе не обезьяну изображал.
А человека.Синантропа.
Он может это доказать в суде.
Перуанцы сразу поняли-вылитый синантроп.
Люди начитанные.
Каждый понимает по мере своего развития.
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Akmor
Теперь никто не поедет играть в Бразилию в любом южноамериканском кубке - ведь можно, выигрывая, загреметь в тюрьму с обвинением в расизме
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Ответ dzenga 1
Человек изображал обезьяну. Почему бразильцы это восприняли на свой счет, а не перуанцы, например !?
Потому что в Перу исторически не было привезенных загорелых парней из Африки, хотя и местных испанцы ассимилировали порой жестоко. Вот что-то типа "козёл горный", я думаю, для них было бы обидно
0
0
0
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savik-A.M.
Ответ Log in
Потому что в Перу исторически не было привезенных загорелых парней из Африки, хотя и местных испанцы ассимилировали порой жестоко. Вот что-то типа "козёл горный", я думаю, для них было бы обидно
в Перу исторически жили и живут обезьяны
+1
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OldRedWhite
Ответ Барберис
Он вовсе не обезьяну изображал. А человека.Синантропа. Он может это доказать в суде. Перуанцы сразу поняли-вылитый синантроп. Люди начитанные. Каждый понимает по мере своего развития.
Может быть он ещё и индеец, тренер этот !
Если из Перу
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