Тренера «Университарио Депортес» арестовали за расистский жест во время матча – фанаты «Коринтианс» заявили, что он изображал обезьяну перед ними. Перуанцы отрицают обвинения
Тренера перуанской команды арестовали в Бразилии за расистский жест во время матча.
Инцидент произошел во время матча Кубка Судамерикана между «Коринтианс» и «Университарио Депортес» (1:0). По словам болбоев и болельщиков хозяев, ассистент главного тренера перуанцев Себастьян Авеллино стал изображать обезьяну перед фанатами бразильцев.
Тренер был арестован и провел всю ночь в тюрьме. «Сотрудники военной полиции несли службу безопасности на месте проведения матча, когда обвиняемый, член тренерского штаба «Университарио», встал перед бразильскими болельщиками и притворился обезьяной. Свидетели подтвердили произошедшее», – говорится в заявлении министерства безопасности Бразилии.
«Университарио» отрицает обвинения и обратился в консульство Перу в Бразилии.
«С Себастьяном Авеллино в Бразилии обошлись как с преступником, он провел ночь в тюрьме.
На протяжении всего матча группа болельщиков хозяев выкрикивала оскорбления и плевала в наших игроков и тренерский штаб. В конце матча те же самые люди обвинили нашего тренера по физподготовке в дискриминационных действиях.
Бразильские власти признали это искаженное и субъективное обвинение истинным, без права на возражение, и поэтому отдали приказ о его аресте и переводе в полицейский участок в Сан-Паулу», – заявили в клубе.
Но вообще я скажу, что все равно это неправильно обзывать негров обезьянами, ухать, какбэ намекая на происхождение, точнее недостаток. Недостаток, как раз и видится, каждый раз - недостаток мозгов.
При этом в Бразилии, если мне не изменяет память, подобной обструкции подвергался Вагнер Лав! Негры, белые, мулаты, квартероны - ухали тёмному парню.
Потому что за противника играл - звучало тогда, а как бы прозвучало сейчас?
А человека.Синантропа.
Он может это доказать в суде.
Перуанцы сразу поняли-вылитый синантроп.
Люди начитанные.
Каждый понимает по мере своего развития.
Если из Перу