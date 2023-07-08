«Коринтианс» за гомофобные кричалки фанатов проведет один домашний матч без зрителей. Это первый случай подобного наказания в Бразилии

Теги Васко да Гама Коринтианс высшая лига Бразилия Сан-Паулу болельщики Арена Коринтианс ЛГБТ дискриминация Футбол

«Коринтианс» проведет один домашний матч без зрителей из-за кричалок против ЛГБТ.

Инцидент произошел 14 мая на стадионе «Арена Коринтианс» во время матча против «Сан-Паулу» в чемпионате Бразилии (1:1). Несколько тысяч болельщиков «Коринтианс» выкрикивали оскорбления гомофобного характера в адрес «Сан-Паулу», однако ни один из нарушителей не был идентифицирован клубом. Матч остановили на 62-й минуте и возобновили четыре минуты спустя.

Как сообщает ESPN, в минувший четверг Высший спортивный суд Бразилии обязал «Коринтианс» провести один домашний матч при пустых трибунах. При этом клуб не сможет обжаловать это решение.

Согласно заявлению суда, за применение санкции проголосовали 8 из 9 его членов. Это первый случай применения наказания к клубу после введения новых правил, подразумевающих ужесточение наказаний за проявления расизма и иных форм дискриминации. Изменения вступили в силу в 2023 году.

Таким образом, «Коринтианс» проведет без зрителей матч против «Васко да Гамы» 29 июля.

Фанаты «Коринтианс» избили хавбека команды Луана в мотеле – его вытолкали из номера и ударили по лицу несколько раз. Они кричали: «Вали из клуба, трус!»

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3 комментария

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tankist231
И до Бразилии докатилось
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