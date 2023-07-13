«Спортинг» объявил о трансфере форварда сборной Швеции Дьокереша за рекордные 24 млн евро. Контракт – до 2028 года
«Спортинг» объявил о трансфере Виктора Дьокереша.
Форвард «Ковентри» и сборной Швеции подписал с лиссабонским клубом соглашение сроком до 2028 года.
Ранее сообщалось, что трансфер Дьокереша обойдется «Спортингу» в рекордные 24 миллиона евро.
В 49 матчах прошлого сезона в Чемпионшипе на счету нападающего 21 гол и 12 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
17+5 в прошлом
25 лет, в целом, если в Португалии выстрелит, то еще и перепродать выгодно смогут в дальнейшем. через годик-два.