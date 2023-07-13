«Спортинг» объявил о трансфере форварда сборной Швеции Дьокереша за рекордные 24 млн евро. Контракт – до 2028 года

Теги высшая лига Португалия Спортинг трансферы Сборная Швеции по футболу Ковентри чемпионшип Виктор Дьокереш Футбол

«Спортинг» объявил о трансфере Виктора Дьокереша.

Форвард «Ковентри» и сборной Швеции подписал с лиссабонским клубом соглашение сроком до 2028 года.

Ранее сообщалось, что трансфер Дьокереша обойдется «Спортингу» в рекордные 24 миллиона евро.

В 49 матчах прошлого сезона в Чемпионшипе на счету нападающего 21 гол и 12 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

4 комментария

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Jack Daniels
через год Боэли отвалит за него 150
+9
-3
+6
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Egor Aleksandrovich
21+12 в этом году в шипе
17+5 в прошлом

25 лет, в целом, если в Португалии выстрелит, то еще и перепродать выгодно смогут в дальнейшем. через годик-два.
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