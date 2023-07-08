«Спортинг» за рекордные 24 млн евро покупает форварда Швеции и «Ковентри» Дьокереша

Теги высшая лига Португалия Спортинг возможные трансферы Ковентри чемпионшип Виктор Дьокереш Футбол

Форвард сборной Швеции и «Ковентри» Виктор Дьокереш близок к переходу в «Спортинг».

Лиссабонцы заплатят за 25-летнего игрока 24 млн евро – это рекордный трансфер в истории португальского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны согласовали структуру выплат, Дьокерешу осталось пройти в «Спортинге» медосмотр.

В 49 матчах прошлого сезона в Чемпионшипе на счету нападающего 21 гол и 12 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.

6 комментариев

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Sanan1908
Через год продадут за 60-70 лЯмов)
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Fark
понятно что купили чтобы раскрутить и продать, но что то странно для 25-летнего футболиста. Похоже, краткосрочный проект - на год, а потом продать уже и пусть и минимальной наценкой
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Fark
Ответ 0rbit
Витёк уже топ форвард, практически в одиночку чуть не затащил Ковентри в АПЛ, здесь и понимать ничего не нужно, там была ожесточенная борьба с клубами АПЛ за него и спортинг ее непонятно как но выиграл.
не всегда решают карьерные перспективы. иногда лучше получать чуть меньше, работая в небольшой компании но "в красивом и тихом и теплом офисе" (Португалия)
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Jack Daniels
Если такие клубы побивают свои трансферные рекорды ради кого-то, они явно понимают что трансфер отобьется со временем и преумножится
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0rbit
Витёк уже топ форвард, практически в одиночку чуть не затащил Ковентри в АПЛ, здесь и понимать ничего не нужно, там была ожесточенная борьба с клубами АПЛ за него и спортинг ее непонятно как но выиграл.
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Иван Абланов
Ответ Jack Daniels
Если такие клубы побивают свои трансферные рекорды ради кого-то, они явно понимают что трансфер отобьется со временем и преумножится
они на это надеются
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