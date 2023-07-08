«Спортинг» за рекордные 24 млн евро покупает форварда Швеции и «Ковентри» Дьокереша

Форвард сборной Швеции и « » близок к переходу в « ».

Лиссабонцы заплатят за 25-летнего игрока 24 млн евро – это рекордный трансфер в истории португальского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Стороны согласовали структуру выплат, Дьокерешу осталось пройти в «Спортинге» медосмотр.

В 49 матчах прошлого сезона в Чемпионшипе на счету нападающего 21 гол и 12 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.