«Спортинг» за рекордные 24 млн евро покупает форварда Швеции и «Ковентри» Дьокереша
Форвард сборной Швеции и «Ковентри» Виктор Дьокереш близок к переходу в «Спортинг».
Лиссабонцы заплатят за 25-летнего игрока 24 млн евро – это рекордный трансфер в истории португальского клуба, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Стороны согласовали структуру выплат, Дьокерешу осталось пройти в «Спортинге» медосмотр.
В 49 матчах прошлого сезона в Чемпионшипе на счету нападающего 21 гол и 12 ассистов. Подробнее его статистика – здесь.
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