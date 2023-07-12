Алькарас впервые вышел в полуфинал «Уимблдона» и сыграет с Медведевым
Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл №6 Хольгера Руне в 1/4 финала «Уимблдона» – 7:6(3), 6:4, 6:4.
20-летний испанец впервые вышел в полуфинал «Уимблдона». Всего он третий раз стал полуфиналистом «Большого шлема».
Также он стал самым молодым полуфиналистом «Уимблдона» с тех пор, как Новак Джокович дошел до этой стадии в 2007-м.
Дальше Алькарас сыграет с Даниилом Медведевым.
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Матч разочаровал.
Вообще-то, самым молодым после Синнера, который дошел до этой стадии вчера
так можно было в прошлом сезоне писать , но не в этом