Алькарас впервые вышел в полуфинал «Уимблдона» и сыграет с Медведевым

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл №6 Хольгера Руне в 1/4 финала «Уимблдона» – 7:6(3), 6:4, 6:4.

20-летний испанец впервые вышел в полуфинал «Уимблдона». Всего он третий раз стал полуфиналистом «Большого шлема».

Также он стал самым молодым полуфиналистом «Уимблдона» с тех пор, как Новак Джокович дошел до этой стадии в 2007-м.

Дальше Алькарас сыграет с Даниилом Медведевым.

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