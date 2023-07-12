Алькарас впервые вышел в полуфинал «Уимблдона» и сыграет с Медведевым

Теги Уимблдон ATP Карлос Алькарас Хольгер Руне Теннис

Первая ракетка мира Карлос Алькарас обыграл №6 Хольгера Руне в 1/4 финала «Уимблдона» – 7:6(3), 6:4, 6:4.

20-летний испанец впервые вышел в полуфинал «Уимблдона». Всего он третий раз стал полуфиналистом «Большого шлема».

Также он стал самым молодым полуфиналистом «Уимблдона» с тех пор, как Новак Джокович дошел до этой стадии в 2007-м.

Дальше Алькарас сыграет с Даниилом Медведевым.

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24 комментария

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Сергей Чугунников
Ну, ждём-с. Алькарас фаворит, но чем черт не шутит) Уж больно хочется видеть Джоку и Медведя в финале.
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Кавабунга Шреддоголовый
Пока Карлос для Руне слишком хорош
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Stojeq
Удивительно, как Руне смог не выиграть и сета.
Матч разочаровал.
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Omniscius
Ответ Никита Волк
Также он стал самым молодым полуфиналистом «Уимблдона» с тех пор, как Новак Джокович дошел до этой стадии в 2007-м. Вообще-то, самым молодым после Синнера, который дошел до этой стадии вчера
Это не так работает. Ищется первый игрок с таким достижением в прошлом, который был при этом моложе. Синнер старше Алькараса.
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Dmitry Aqf
Ответ Сергей Топильский
рано вы, медведа хороните.. алькарысь ещё молодой и не стабильный
Где это он не стабильный? После Джоковича он сейчас самый стабильный.
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zzzeeerrrooo
главные фавориты в сборе
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Никита Волк
Также он стал самым молодым полуфиналистом «Уимблдона» с тех пор, как Новак Джокович дошел до этой стадии в 2007-м.

Вообще-то, самым молодым после Синнера, который дошел до этой стадии вчера
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Сергей Топильский
Ответ Sutekh Hexen
В финал.
рано вы, медведа хороните.. алькарысь ещё молодой и не стабильный
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Никита Волк
Ответ Ржавый пароход
Если у Медведева в полуфинале не сломается подача, то Алькарасу мало что светит. Все решат удачный план игры с различными вариантами развития событий, нервы и стабильность на приеме подачи.
Вроде пишете, что все решат удачный план игры с различными вариантами развития событий, нервы и стабильность на приеме подачи, но при этом мало светит Алькарасу, а не Медведеву
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felix-sanchez
Ответ Сергей Топильский
рано вы, медведа хороните.. алькарысь ещё молодой и не стабильный
Согласен, что Медведев имеет шансы, но на счёт нестабильности Карлоса, это шутка?
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Dmitry Aqf
Ответ Сергей Топильский
говорили что он Джока порвёт а мы всё видели медведь в плане опыта может его съесть.. увидим
Хз кто так говорил, разве что хейтеры Новака. Любому адекватному человеку понятно, что кроме Рафы на грунте, никто Новака не сможет на шлемах "порвать".
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Сергей Топильский
Ответ Dmitry Aqf
Где это он не стабильный? После Джоковича он сейчас самый стабильный.
говорили что он Джока порвёт а мы всё видели медведь в плане опыта может его съесть.. увидим
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zzzeeerrrooo
Ответ Сергей Топильский
рано вы, медведа хороните.. алькарысь ещё молодой и не стабильный
из-за своей нестабильности он первый номер?
так можно было в прошлом сезоне писать , но не в этом
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Йенс Мустерманн
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Карась выиграл досрочный финал, молодец.
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Sincere
Медведос с Алькарасом по личке 1-0 на Уиме, если помните😁 второй или третий круг 2021 ...
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Ничего Смешного
Руне даже подачу не смог взять…
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Sutekh Hexen
В финал.
+2
-2
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Великий Алонсо
Алькараса можно уже заранее поздравить с победой
+7
-7
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