«Зенит» отдаст Одоевского «Волгарю» в аренду. «Ростову» и «Пари НН» отказали из-за пункта о выкупе (Metaratings)
Даниил Одоевский в ближайшее время перейдет из «Зенита» в «Волгарь».
По данным Metaratings, вратарь присоединится к новой команде на правах годичной аренды. Он уже прибыл в ее расположение и сегодня должен подписать контракт.
Соглашение между клубами будет предусматривать возможность возвращения Одоевского после 6 месяцев.
От вариантов с «Ростовом» и «Пари НН» петербуржцы отказались из-за нежелания включать в договор опцию выкупа 20-летнего голкипера.
Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.
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