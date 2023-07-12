«Зенит» отдаст Одоевского «Волгарю» в аренду. «Ростову» и «Пари НН» отказали из-за пункта о выкупе (Metaratings)

Даниил Одоевский в ближайшее время перейдет из «Зенита» в «Волгарь».

По данным Metaratings, вратарь присоединится к новой команде на правах годичной аренды. Он уже прибыл в ее расположение и сегодня должен подписать контракт.

Соглашение между клубами будет предусматривать возможность возвращения Одоевского после 6 месяцев.

От вариантов с « » и « » петербуржцы отказались из-за нежелания включать в договор опцию выкупа 20-летнего голкипера.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.