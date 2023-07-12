«Зенит» отдаст Одоевского «Волгарю» в аренду. «Ростову» и «Пари НН» отказали из-за пункта о выкупе (Metaratings)

Теги Зенит Ростов премьер-лига Россия возможные трансферы Первая лига Волгарь Пари НН Даниил Одоевский Футбол

Даниил Одоевский в ближайшее время перейдет из «Зенита» в «Волгарь».

По данным Metaratings, вратарь присоединится к новой команде на правах годичной аренды. Он уже прибыл в ее расположение и сегодня должен подписать контракт.

Соглашение между клубами будет предусматривать возможность возвращения Одоевского после 6 месяцев.

От вариантов с «Ростовом» и «Пари НН» петербуржцы отказались из-за нежелания включать в договор опцию выкупа 20-летнего голкипера.

Со статистикой футболиста можно ознакомиться здесь.

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4 комментария

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Камил Мамедов
А что с ним случилось? Как можно из основного кипера Зенита за полсезона упасть до аренды в Волгарь? Последний раз помню в матче с Ахматом красную получил. Ну и, с кем не бывает
+4
-1
+3
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justburn
Странно, конечно. Если и Васютина не будут наигрывать, а опять сезон с Кержаковым в предпенсионном возрасте...
+3
0
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