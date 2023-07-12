«ПСЖ» бесплатно подписал 18-летнего хавбека Италии U20 Ндура из «Бенфики»
«ПСЖ» бесплатно подписал 18-летнего полузащитника Шера Ндура из «Бенфики».
Контракт Ндура с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2028 года. Шер взял в новом клубе 27-й номер.
«Я очень тронут. Сейчас я испытываю разные эмоции, но главная из них – это счастье, потому что «ПСЖ» – один из лучших клубов мира, в нем много чемпионов.
Стать частью этой новой семьи – честь для меня», – сказал Ндур после перехода.
Фото: twitter.com/PSG_inside
Футболист сборной Италии U20 стал свободным агентом этим летом. В чемпионате Португалии в минувшем сезоне он сыграл за «Бенфику» один раз.
Подробно со статистикой Ндура можно ознакомиться здесь.
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