«ПСЖ» бесплатно подписал 18-летнего хавбека Италии U20 Ндура из «Бенфики»

Теги ПСЖ высшая лига Португалия Бенфика лига 1 Франция трансферы Шер Ндур Футбол

«ПСЖ» бесплатно подписал 18-летнего полузащитника Шера Ндура из «Бенфики».

Контракт Ндура с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2028 года. Шер взял в новом клубе 27-й номер.

«Я очень тронут. Сейчас я испытываю разные эмоции, но главная из них – это счастье, потому что «ПСЖ» – один из лучших клубов мира, в нем много чемпионов.

Стать частью этой новой семьи – честь для меня», – сказал Ндур после перехода.

Фото: twitter.com/PSG_inside

Футболист сборной Италии U20 стал свободным агентом этим летом. В чемпионате Португалии в минувшем сезоне он сыграл за «Бенфику» один раз.

Подробно со статистикой Ндура можно ознакомиться здесь.

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8 комментариев

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16TH STATE
сенегальский итальянец переходит из португальской команды во французскую, нормальный разброс
+13
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Фут.Боль
Имя на футболке как-то смотрится не очень. Винисиусу не показывайте.
+7
-1
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Человек1991
Если бесплатно подписали Ндура, то это далеко не дурно ))
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llolishe
На футболке не хватает букв - ЫЙ
+2
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hiper26
Ответ Фут.Боль
Имя на футболке как-то смотрится не очень. Винисиусу не показывайте.
Чернь какая то:)
+2
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Yavich
Но чтобы не чувствовать себя нищими, ПСЖ отдал за него 50 миллионов на благотворительность
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stason79
губа н’дура
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bibendum
Ответ 16TH STATE
сенегальский итальянец переходит из португальской команды во французскую, нормальный разброс
Глобализация
0
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