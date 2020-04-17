Переход Шевченко в «Челси» – 7-й в рейтинге худших трансферов в истории АПЛ от ESPN

Американский телеканал ESPN составил рейтинг худших трансферов в истории английской Премьер-лиги.

Первую строчку занял сенегальский форвард Али Диа, который перешел в «Саутгемптон» бесплатно и провел за команду лишь один матч. Грэму Сунессу позвонил мужчина, представившийся Джорджем Веа, и рекомендовал приобрести перспективного форварда, заявив, что он недавно дважды забил за Сенегал и играл вместе с Веа за «ПСЖ». Однако оказалось, что Диа – 31-летний мужчина, игравший в любительской лиге.

На втором месте – переход Дэниэла Дринкуотера из «Лестера в «Челси» за 34,1 млн фунтов. На третьем – трансфер Рикардо Альвареса из «Интера» в «Сандерленд» за 9,5 млн фунтов.

Топ-10 худших трансферов в истории АПЛ по версии ESPN:

1. Али Диа (в «Саутгемптон», 1996)

2. Дэниэл Дринкуотер (в «Челси», 2017)

3. Рикардо Альварес (в «Сандерленд», 2015)

4. Бошко Балабан (в «Астон Виллу», 2001)

5. Адриан Муту (в «Челси», 2003)

6. Пабло Освальдо (в «Саутгемптон», 2013)

7. Андрей Шевченко (в «Челси», 2006)

8. Томас Бролин (в «Лидс», 1995)

9. Винстон Богард (в «Челси», 2000)

10. Марио Балотелли (в «Ливерпуль», 2014).

Отметим, что переход Алексиса Санчеса из «Арсенала» в «МЮ» – на 11-й строчке рейтинга, а трансфер Сергея Реброва из «Динамо» Киев в «Тоттенхэм» – на 25-й. Переход Фернандо Торреса в «Челси» из «Ливерпуля» – на 39-м месте.

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