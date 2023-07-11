Корнеев об атаке «Зенита»: «Первым номером будет Кассьерра, Сергеев – вторая опция. Я бы приобрел форварда – пока эти двое не справляются»
Игорь Корнеев считает, что атака «Зенита» нуждается в усилении.
«Первым номером в следующем сезоне в нападении будет Кассьерра, Сергеев будет как вторая опция. «Зениту» бы взять кого‑то в нападение, чтобы создать конкуренцию. Пока эти двое не справляются.
Наверняка с ними работают индивидуально, но происходит ротация, они не могут найти баланс. Раньше Кассьерра клал с закрытыми глазами, сейчас мы видим двойные решения.
Если бы попались пара хороших соперников на дистанции, то уже бы купили какого‑то нападающего. Пока такой необходимости нет, но я бы приобрел форварда», — сказал бывший спортивный директор «Зенита».
9 комментариев