Корнеев об атаке «Зенита»: «Первым номером будет Кассьерра, Сергеев – вторая опция. Я бы приобрел форварда – пока эти двое не справляются»

Игорь Корнеев считает, что атака «Зенита» нуждается в усилении.

«Первым номером в следующем сезоне в нападении будет Кассьерра, будет как вторая опция. « » бы взять кого‑то в нападение, чтобы создать конкуренцию. Пока эти двое не справляются.

Наверняка с ними работают индивидуально, но происходит ротация, они не могут найти баланс. Раньше Кассьерра клал с закрытыми глазами, сейчас мы видим двойные решения.

Если бы попались пара хороших соперников на дистанции, то уже бы купили какого‑то нападающего. Пока такой необходимости нет, но я бы приобрел форварда», — сказал бывший спортивный директор «Зенита».