Корнеев об атаке «Зенита»: «Первым номером будет Кассьерра, Сергеев – вторая опция. Я бы приобрел форварда – пока эти двое не справляются»

Теги Зенит Игорь Корнеев премьер-лига Россия Матео Кассьерра Иван Сергеев Футбол

Игорь Корнеев считает, что атака «Зенита» нуждается в усилении.

«Первым номером в следующем сезоне в нападении будет Кассьерра, Сергеев будет как вторая опция. «Зениту» бы взять кого‑то в нападение, чтобы создать конкуренцию. Пока эти двое не справляются.

Наверняка с ними работают индивидуально, но происходит ротация, они не могут найти баланс. Раньше Кассьерра клал с закрытыми глазами, сейчас мы видим двойные решения.

Если бы попались пара хороших соперников на дистанции, то уже бы купили какого‑то нападающего. Пока такой необходимости нет, но я бы приобрел форварда», — сказал бывший спортивный директор «Зенита».

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9 комментариев

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Не уверен!!
Если серьёзно - то Сергеев очень хорошо играет. Когда Кассеьера в состава Зенита у них как будто на 1 игрока меньше.
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s_kapa
Кассьерра прямо сейчас выглядит инородным телом в атаке, все делает медленно, невпопад
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ltkmaby
Кассьера хорош на открытом пространстве и абсолютно теряется в позиционном нападении.
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trav
Интересно с чем они не справляются? В чемпионате у Зенита лучшая атака
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Александр Жердин
Кассьерру пора уже отпустить ( продать) из Зенита. Ну не его это команда, так бывает. Вроде и старается, и пытается, но не идёт у него игра.
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Сергей Жарковский
Кассьера никак не может найти свою игру во взаимодействии с другими игроками в линии нападения. Ему нужно побольше уверенности в завершении атаки!
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