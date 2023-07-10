Воспитанник «Зенита» Шамкин перешел в «Торпедо»

«Зенит» объявил об уходе полузащитника Даниила Шамкина.

21-летний воспитанник сине-бело-голубых продолжит карьеру в « ».

дебютировал в основной команде « » в 2020 году. Всего полузащитник провел за первую команду 9 матчей, отметившись результативной передачей. В составе питерского клуба Шамкин дважды становился чемпионом России.

В сезоне-2022/23 Шамкин выступал на правах аренды за « ». Полузащитник провел в лиге 31 матч и забил 4 гола. Его подробная статистика доступна здесь.