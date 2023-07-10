Воспитанник «Зенита» Шамкин перешел в «Торпедо»

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Первая лига Торпедо КАМАЗ Даниил Шамкин Футбол

«Зенит» объявил об уходе полузащитника Даниила Шамкина.

21-летний воспитанник сине-бело-голубых продолжит карьеру в «Торпедо».

Даниил Шамкин дебютировал в основной команде «Зенита» в 2020 году. Всего полузащитник провел за первую команду 9 матчей, отметившись результативной передачей. В составе питерского клуба Шамкин дважды становился чемпионом России.

В сезоне-2022/23 Шамкин выступал на правах аренды за «КАМАЗ». Полузащитник провел в Первой лиге 31 матч и забил 4 гола. Его подробная статистика доступна здесь.

5 комментариев

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Balt
Ну он уже прям автозаводцем становится - то КАМАЗ, то теперь Торпедо. )
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Дмитрий9779
Ответ kacnep
Даня столько надежд давал, казалось, что Семак даст ему шанс и он заиграет, но у Зенита с молодыми всегда одно и то же
Ему давали шанс,он и в ЛЧ играл.
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