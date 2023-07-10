Воспитанник «Зенита» Шамкин перешел в «Торпедо»
«Зенит» объявил об уходе полузащитника Даниила Шамкина.
21-летний воспитанник сине-бело-голубых продолжит карьеру в «Торпедо».
Даниил Шамкин дебютировал в основной команде «Зенита» в 2020 году. Всего полузащитник провел за первую команду 9 матчей, отметившись результативной передачей. В составе питерского клуба Шамкин дважды становился чемпионом России.
В сезоне-2022/23 Шамкин выступал на правах аренды за «КАМАЗ». Полузащитник провел в Первой лиге 31 матч и забил 4 гола. Его подробная статистика доступна здесь.
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