Игроки США насмехались над канадцами после победы по пенальти на Кубке КОНКАКАФ. Футболисты подрались в подтрибунке после матча

Теги сборная США по футболу происшествия сборная Канады по футболу КОНКАКАФ Кубок КОНКАКАФ Футбол

Игроки сборных США и Канады устроили потасовку после матча Кубка КОНКАКАФ.

В 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ сборная США обыграла сборную Канады в серии пенальти (1:1, пен. 3:2).

Как сообщает Marca, после матча игроки сборной США насмехались над соперниками, что привело к стычке в подтрибунном помещении. На данный момент КОНКАКАФ не применила каких-либо санкций к игрокам, участвовавшим в потасовке.

Кроме того, в начале матча игра была остановлена на несколько минут после того, как боковому арбитру попали мячом в лицо. Лайнсмену оказали медицинскую помощь, но он не смог продолжить работу.

В полуфинале турнира сборная США сыграет со сборной Панамы. Матч пройдет в ночь на четверг по московскому времени.

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
сбг fish
Ответ Pok_Toholo
Они что хотят? Новую всемирную забастовку канадцев? От последней мир чуть не улетел в тартарары
Ты мне не друг приятель
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Hitgoe Himgob
Ответ сбг fish
Ты мне не друг приятель
Ты мне не приятель, кореш
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pok_Toholo
Они что хотят? Новую всемирную забастовку канадцев? От последней мир чуть не улетел в тартарары
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pok_Toholo
Ответ Hitgoe Himgob
Ты мне не приятель, кореш
Ты мне не кореш, земеля
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
prosto D.
Над канадцами они и в мультфильмах потешаются))
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эдвард Джеймс Кенуэй
Ну это для них норма. Канадцев за деревенщину считают в США
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
werley
Ответ Black Phoenix
В мире животных, так сказать. Зато восточных европейцев тыкают носом в отсутствие культуры, а сами западные европейцы и американцы ведут себя много хуже. Тот самый случай, когда в чужом глазу способен увидеть соринку, а в своём и бревна не замечаешь.
Не знаю насчет европейцев, но культура и этикет никогда не считались отличительными сторонами американцев, это даже сами американцы всегда признавали. Американцы могут быть дружелюбными и общительными, но при этом чересчур прямолинейными и бесцеремонными.
+7
-1
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Black Phoenix
В мире животных, так сказать. Зато восточных европейцев тыкают носом в отсутствие культуры, а сами западные европейцы и американцы ведут себя много хуже.
Тот самый случай, когда в чужом глазу способен увидеть соринку, а в своём и бревна не замечаешь.
+15
-11
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gri Za
Панамцы, наваляй дураков Америке.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Эль Иберико
Мексы обоих натянут, и в футболе, и в мордобое )
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
zip13
амеры с канадцами, чутка по толкались по соседски, а из далёкой восточной Европы, больше всех шумихи
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
#SharkTeam
Ответ Эдвард Джеймс Кенуэй
Ну это для них норма. Канадцев за деревенщину считают в США
и эти люди учат других культурному поведению?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Васильев
Ответ jzx8
Не слышал ни о какой канадской забастовке, не просветишь?
Может, ты ещё ни разу не видел, как у канадцев верхняя часть головы прыгает при разговоре?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
космонавт на дереве
Ответ Black Phoenix
В мире животных, так сказать. Зато восточных европейцев тыкают носом в отсутствие культуры, а сами западные европейцы и американцы ведут себя много хуже. Тот самый случай, когда в чужом глазу способен увидеть соринку, а в своём и бревна не замечаешь.
чувак, ты немножко перепутал. Соринка это тёрки футболистов после игры, а бревно это войны на Балканах и территории бывшего СССР
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
.ru
и эти люди учат нас толерантности и запрещают ковыряться в носу...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
внбрнкхрст
Я в своё время за такое же перестал поддерживать аргентинцев на ЧМ. Стыд какой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pok_Toholo
Не валяй дурака, Америка
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deadjoker
Пересмотрели сауз парк перед игрой :))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spaten
Скинули перчатки)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
OLEG2013
Надеюсь канадцы вспомнили хоккей и набуцкали их
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий