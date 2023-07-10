Игроки США насмехались над канадцами после победы по пенальти на Кубке КОНКАКАФ. Футболисты подрались в подтрибунке после матча
Игроки сборных США и Канады устроили потасовку после матча Кубка КОНКАКАФ.
В 1/4 финала Кубка КОНКАКАФ сборная США обыграла сборную Канады в серии пенальти (1:1, пен. 3:2).
Как сообщает Marca, после матча игроки сборной США насмехались над соперниками, что привело к стычке в подтрибунном помещении. На данный момент КОНКАКАФ не применила каких-либо санкций к игрокам, участвовавшим в потасовке.
Кроме того, в начале матча игра была остановлена на несколько минут после того, как боковому арбитру попали мячом в лицо. Лайнсмену оказали медицинскую помощь, но он не смог продолжить работу.
В полуфинале турнира сборная США сыграет со сборной Панамы. Матч пройдет в ночь на четверг по московскому времени.
Тот самый случай, когда в чужом глазу способен увидеть соринку, а в своём и бревна не замечаешь.