Люка Эрнандес: «ПСЖ» – амбициозный клуб, жаждущий трофеев. Я хочу выиграть с ним все»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Люка Эрнандес Футбол

Люка Эрнандес прокомментировал переход из «Баварии» в «ПСЖ».

«Я давно хотел этого, и наконец-то это произошло. Я очень рад быть здесь, это особенный для меня день.

«ПСЖ» – амбициозный клуб, который жаждет трофеев. Я играл за другие топ-команды, у которых тоже были большие амбиции. «ПСЖ» хочет добиться больших успехов, и я надеюсь ему с этим помочь.

Я хочу стать частью этой семьи и завоевать множество трофеев. И приложу все необходимые усилия для того, чтобы все работали как один и чтобы мы добились больших успехов вместе.

Я перехожу в очень большой клуб с очень сильными игроками. Я молод и многому еще должен научиться. Я приехал учиться, но прежде всего – завоевывать трофеи, как можно больше! Именно это меня сильнее всего мотивирует. Я играю ради побед и хочу выиграть здесь все», – сказал защитник.

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5 комментариев

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NOOhr
Ты не первый)
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Surviving
Змея.
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андрей кольцов
Все или ничего
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ARIGAMI ARIGAMI
В целом, ПСЖ стоит занять 3 место в группе ЛЧ. В ЛЕ у него будет больше шансов, хотя я не уверен
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