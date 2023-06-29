«ПСЖ» купит Эрнандеса у «Баварии» за 47 млн евро. Защитник подпишет контракт по схеме «3+1»

Теги Бавария ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция возможные трансферы Люка Эрнандес Футбол

Люка Эрнандес перейдет в «ПСЖ».

«Бавария» разрешила игроку отправиться в Париж для прохождения медосмотра, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. Он подпишет контракт на 3 года с опцией продления еще на один сезон. 

Клуба осталось согласовать последние детали трансфера. Ожидается, что «ПСЖ» заплатит за защитника примерно 47 миллионов евро. 

В минувшем сезоне Эрнандес провел 11 матчей за «Баварию». Он не выходил на поле с 22 ноября 2022 года – в матче Франции с Австралией на ЧМ-2022 он порвал крестообразную связку.

Полную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.

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15 комментариев

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DolJun
это тот что за 80 переходил?
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AstaAsta
Ну по сути для Баварии произошёл размен Лукаса на Ким Мин Джэ. Посмотрим конечно, как вольётся кореец, но если честно на данный момент это выглядит отличным апгрейдом с учётом того как Эрнандес провёл время в Мюнхене и какого его физическое состояние
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Биллибоб
жесточайший развод Катар Сен-Жермен
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HI MARS
Развели шейхов👏🏼
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Азиз Ибодуллаев
За 47 лямов? Пф, это полный развод) ПСЖ купил неликвид)
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Андрей Чучунков
отличная покупка
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Elkorazon01
Развели арабов, будет с бразильской девочкой на карнавалы к сестре ездит) 10 матчей в год и все 🤣
+2
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ɔculpa
Ответ AstaAsta
Ну по сути для Баварии произошёл размен Лукаса на Ким Мин Джэ. Посмотрим конечно, как вольётся кореец, но если честно на данный момент это выглядит отличным апгрейдом с учётом того как Эрнандес провёл время в Мюнхене и какого его физическое состояние
Ну только к физическому состоянию Лукаса (а если точнее, к его больничному листу) и могут быть претензии в Мюнхене, потому, что когда парень был здоров, он был хорош, особенно в центре. Но здоров он был далеко не всегда, увы.
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Böhse Eugen
Стеклотара...
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Surviving
48+ Леха....
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ПавелАвер
нормально,слили хрусталя. хотя всё равно в минусе остались
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Азиз Ибодуллаев
Ответ DolJun
это тот что за 80 переходил?
Да, провальный трансфер(
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-2
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Dmitrij Lavrenkov
Ответ DolJun
это тот что за 80 переходил?
Это тот, который после крестов на ЧМ думал карьеру заканчивать.
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