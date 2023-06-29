«ПСЖ» купит Эрнандеса у «Баварии» за 47 млн евро. Защитник подпишет контракт по схеме «3+1»
Люка Эрнандес перейдет в «ПСЖ».
«Бавария» разрешила игроку отправиться в Париж для прохождения медосмотра, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. Он подпишет контракт на 3 года с опцией продления еще на один сезон.
Клуба осталось согласовать последние детали трансфера. Ожидается, что «ПСЖ» заплатит за защитника примерно 47 миллионов евро.
В минувшем сезоне Эрнандес провел 11 матчей за «Баварию». Он не выходил на поле с 22 ноября 2022 года – в матче Франции с Австралией на ЧМ-2022 он порвал крестообразную связку.
Полную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.
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