«ПСЖ» купит Эрнандеса у «Баварии» за 47 млн евро. Защитник подпишет контракт по схеме «3+1»

Люка Эрнандес перейдет в «ПСЖ».

« » разрешила игроку отправиться в Париж для прохождения медосмотра, сообщает журналист RMC Sport Фабрис Хокинс. Он подпишет контракт на 3 года с опцией продления еще на один сезон.

Клуба осталось согласовать последние детали трансфера. Ожидается, что « » заплатит за защитника примерно 47 миллионов евро.

В минувшем сезоне провел 11 матчей за «Баварию». Он не выходил на поле с 22 ноября 2022 года – в матче Франции с Австралией на ЧМ-2022 он порвал крестообразную связку.

Полную статистику 27-летнего футболиста можно найти здесь.