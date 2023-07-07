Аспиликуэта о контракте с «Атлетико» на год: «Мне 33, не ждал соглашения на 5 лет. Я должен каждый день показывать, что заслуживаю остаться»

Теги Атлетико Ла Лига Сесар Аспиликуэта Футбол

Сесар Аспиликуэта был презентован в качестве игрока «Атлетико».

Вчера мадридский клуб объявил о переходе защитника. С испанцем подписали контракт сроком на 1 год.

«Мне 33 года, так что я не ждал 5-летнего контракта. Это нормально. В прошлом году я подписал контракт с «Челси» на 2 года, но потом решил уйти.

Нужно на поле заслужить право продолжать. Я должен каждый день показывать, что заслуживаю остаться. Надеюсь, впереди у меня еще много лет футбола. Если это произойдет, то, значит, я все делаю правильно», – сказал новичок «Атлетико».

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8 комментариев

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blaugrano
С таким профессиональным и требовательным отношением к себе он не то что год, а несколько на приличном уровне отыграет. Как Тиаго Силва.
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diger499
У них с Атлетико перфект метч. Надеюсь все получится и пошупят в Ла Лиге и ЛЧ 🙌
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Black Phoenix
Вот таким должно быть отношение профессионала к работе. Не то что там всякие разбалованные Неймары, что думают, якобы в парижском мешке им всё и так по блату будет доставаться за прежние заслуги.
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Kazbek Ilyassovskiy
Очень достойный вариант для постепенного завершения карьеры.
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Pertinax Gandi
А если дело не пойдёт, то всегда есть Саудовская Аравия.
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Илья Сазоненков
Ответ GuruFutbola
Из маршрутки в бус премиум класса за день)
Бро, я передам ему какой он лошара)
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