Аспиликуэта о контракте с «Атлетико» на год: «Мне 33, не ждал соглашения на 5 лет. Я должен каждый день показывать, что заслуживаю остаться»

Сесар Аспиликуэта был презентован в качестве игрока «Атлетико».

Вчера мадридский клуб объявил о переходе защитника. С испанцем подписали контракт сроком на 1 год.

«Мне 33 года, так что я не ждал 5-летнего контракта. Это нормально. В прошлом году я подписал контракт с «Челси» на 2 года, но потом решил уйти.

Нужно на поле заслужить право продолжать. Я должен каждый день показывать, что заслуживаю остаться. Надеюсь, впереди у меня еще много лет футбола. Если это произойдет, то, значит, я все делаю правильно», – сказал новичок « ».