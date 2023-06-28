Первый Чемпионат Европы по футболу среди юношей состоялся в 1948 году в Англии и победителями стали хозяева. Тогда соревнования юных футболистов носили название Юниорский турнир ФИФА. Затем международная футбольная организация передала полномочия УЕФА, и в турнире стали играть только европейские сборные. Чемпионат проводится ежегодно в два этапа. Первый — квалификационный, в ходе него определяются семь лучших команд, которые попадают в финальный турнир. К ним обычно присоединяется команда хозяйка первенства.

Очередной Чемпионат Европы по футболу U19 принимает Мальта. Первенство проходит с 3 по 16 июля в два этапа. На первом восемь команд разделены на две группы, где играют между собой. По два победителя из каждой выходят в полуфинал, и в двух поединках выявляют команды, которые будут играть за трофей первенства. Представляем участников турнира.

Группа А Италия U19

Португалия U19

Польша U19

Мальта U19

Команда хозяев никогда не участвовала в финальных турнирах и является аутсайдером группы. Самая титулованная из квартета — сборная Португалии U19, она четыре раза выигрывала чемпионат. На один трофей меньше у сборной Италии U19. Команда Польши U19 становилась победителем один раз в 2001 году.

Группа В Испания U19

Норвегия U19

Греция U19

Исландия U19

В группе В есть безоговорочный фаворит, это сборная Испании U19. За всю историю она становилась чемпионом рекордные одиннадцать раз и делит по этому показателю первое место со сборной Англии U19. Ни одна из трех других сборных не выигрывала Чемпионат Европы U19. Команды Греции и Норвегии становились лишь призерами.