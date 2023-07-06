«Урал» подписал бразильского форварда «Браги» Шеттине

«Урал» подписал бразильского нападающего Гильерме Шеттине.

Клуб из Екатеринбурга объявил о подписании контракта с 27-летним футболистом. Срок действия соглашения не уточняется.

Последним клубом Шеттине была « », сезон-2022/23 форвард провел в аренде в «Грассхоппере». В рамках чемпионата Швейцарии он сыграл 19 матчей, в которых отличился 6 голами и 2 результативными передачами.

Подробную статистику форварда можно найти здесь.

Фото: https://fc-ural.ru/