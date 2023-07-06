«Урал» подписал бразильского форварда «Браги» Шеттине

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«Урал» подписал бразильского нападающего Гильерме Шеттине.

Клуб из Екатеринбурга объявил о подписании контракта с 27-летним футболистом. Срок действия соглашения не уточняется. 

Последним клубом Шеттине была «Брага», сезон-2022/23 форвард провел  в аренде в «Грассхоппере». В рамках чемпионата Швейцарии он сыграл 19 матчей, в которых отличился 6 голами и 2 результативными передачами. 

Подробную статистику форварда можно найти здесь

Фото: https://fc-ural.ru/

6 комментариев

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damondiamond
красивая шеттине у него
+7
0
+7
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noti22
Для Урала топ, статистика в Швейцарии на уровне с Чаловым
+3
0
+3
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Ростовский
Санкций всё больше - легионеров всё больше в РПЛ.

Интересно, как это укладывается в голове у хомячков?
+3
-2
+1
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Fg Gf
Ответ Ростовский
Санкций всё больше - легионеров всё больше в РПЛ. Интересно, как это укладывается в голове у хомячков?
Ты думаешь они это примут к сведению?))) У них очень избирательное мышление))) Щас минусов кстати еще нахватаешься, на спортсе таких индивидов вагон и маленькая тележка
+1
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SALTAN
ГВИ моложе не становится. Судя по фото.
0
0
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noti22
Ответ Ростовский
Санкций всё больше - легионеров всё больше в РПЛ. Интересно, как это укладывается в голове у хомячков?
Число легионеров не равно их качеству. Лучше ответь, где ты пропадал когда в центре твоего города выступал оркестр?
0
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