Шкриньяр о переходе в «ПСЖ»: «На решение ушла секунда. Это один из лучших клубов мира»
Милан Шкриньяр поделился мыслями после перехода в «ПСЖ».
– Я очень счастлив. Чувствую себя превосходно. Очень рад присоединиться к такому клубу. «ПСЖ» – один из лучших клубов мира, здесь выступают игроки мирового уровня, у команды невероятные болельщики.
– Почему вы выбрали «ПСЖ»?
– Это был легкий выбор. Когда такой клуб, как «ПСЖ», хочет тебя подписать, то решение принимается быстро. Я был очень счастлив, когда узнал о возможности перейти. Я видел много матчей «ПСЖ». Думаю, люди по всему миру смотрят игры команды. Все знают, какие отличные футболисты здесь собраны.
Я знаю, что это один из лучших клубов мира. На решение ушла секунда! С нетерпением жду начала работы с новыми партнерами по команде, хочу встретиться со всеми, – сказал Шкриньяр.
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