Шкриньяр о переходе в «ПСЖ»: «На решение ушла секунда. Это один из лучших клубов мира»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Милан Шкриньяр Футбол

Милан Шкриньяр поделился мыслями после перехода в «ПСЖ».

– Я очень счастлив. Чувствую себя превосходно. Очень рад присоединиться к такому клубу. «ПСЖ» – один из лучших клубов мира, здесь выступают игроки мирового уровня, у команды невероятные болельщики.

– Почему вы выбрали «ПСЖ»?

– Это был легкий выбор. Когда такой клуб, как «ПСЖ», хочет тебя подписать, то решение принимается быстро. Я был очень счастлив, когда узнал о возможности перейти. Я видел много матчей «ПСЖ». Думаю, люди по всему миру смотрят игры команды. Все знают, какие отличные футболисты здесь собраны.

Я знаю, что это один из лучших клубов мира. На решение ушла секунда! С нетерпением жду начала работы с новыми партнерами по команде, хочу встретиться со всеми, – сказал Шкриньяр.

«ПСЖ» бесплатно подписал Шкриньяра из «Интера». Контракт – до 2028-го

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12 комментариев

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Los Galácticos
Когда увидел зарплату и подписной бонус - на решение ушла секунда... это один из лучших клубов мира!
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Temo Sokhadze
А когда говорил, что поменяет имя на Интер Милан Шкриньяр, емли Интер ЛЧ выйграет
+4
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corazón blanco
Ну в конце 2021 года, говорил, что до конца контракта не покинет клуб- слово сдержал. Маротта сам виноват, что прошлым летом не продал его, теперь потеряли отличного защитника бесплатно.
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ApXuMaHqPuT
Ответ Temo Sokhadze
А когда говорил, что поменяет имя на Интер Милан Шкриньяр, емли Интер ЛЧ выйграет
Арабы ему бабла подкинут - поменяет имя на Париж🤑
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che kaif
за бесплатно урвали топа. норм. ну а Интеру урок
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Эльдар Гаджиев
как то неуважительно по отношению к бывшему клубу
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Кокич
https://www.youtube.com/watch?v=vk6L7aBmT1g
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Турко Ибрагимов
вот обратный пример Тонали, щас фанаты везде обвиняют Милан за продажу, Интер в свое время не продал, повелся на слова верности игрока, а теперь он сбежал из клуба бесплатно
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MuZza
🐀 🐀 🐀
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fisher40
Ответ ApXuMaHqPuT
Арабы ему бабла подкинут - поменяет имя на Париж🤑
Доха Шкриньяр
+1
-1
0
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ApXuMaHqPuT
Ответ fisher40
Доха Шкриньяр
Псжиньяр
+1
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