Шкриньяр о переходе в «ПСЖ»: «На решение ушла секунда. Это один из лучших клубов мира»

Милан Шкриньяр поделился мыслями после перехода в «ПСЖ».

– Я очень счастлив. Чувствую себя превосходно. Очень рад присоединиться к такому клубу. «ПСЖ» – один из лучших клубов мира, здесь выступают игроки мирового уровня, у команды невероятные болельщики.

– Почему вы выбрали «ПСЖ»?

– Это был легкий выбор. Когда такой клуб, как «ПСЖ», хочет тебя подписать, то решение принимается быстро. Я был очень счастлив, когда узнал о возможности перейти. Я видел много матчей «ПСЖ». Думаю, люди по всему миру смотрят игры команды. Все знают, какие отличные футболисты здесь собраны.

Я знаю, что это один из лучших клубов мира. На решение ушла секунда! С нетерпением жду начала работы с новыми партнерами по команде, хочу встретиться со всеми, – сказал Шкриньяр.

«ПСЖ» бесплатно подписал Шкриньяра из «Интера». Контракт – до 2028-го