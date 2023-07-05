Президент «ПСЖ»: «Месси – величайший игрок на свете. Вместе мы провели два великолепных года»

Теги ПСЖ Лионель Месси Серхио Рамос лига 1 Франция Луис Энрике Кристоф Гальтье Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президент «ПСЖ» поблагодарил Лионеля Месси за проведенные в команде годы.

Нассер Аль-Хелайфи упомянул аргентинца на пресс-конференции, посвященной назначению Луиса Энрике новым главным тренером.

«Добро пожаловать в наш новый тренировочный центр, и у нас теперь новый тренер. Это исторический момент для клуба, для нас, для вас. Прежде чем мы начнем пресс-конференцию нашего нового тренера, я бы хотел поблагодарить Кристофа Гальтье, который сделал для клуба что мог.

Также я хочу поблагодарить Лионеля Месси, величайшего игрока на свете. Он провел с нами два великолепных года. Не забыли мы и Серхио Рамоса», – сказал глава «ПСЖ».

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13 комментариев

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bel01
Снег - белый.
Вода - мокрая.
Лео Месси - величайший футболист.
Настолько очевидно, что даже и не требует постоянного повторения.
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Пирс Морган
Макрон по телефону: "Успокойся, Килиан, и скажи, что случилось"
+8
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Oleg
Ответ &_Bishep_&
Снег не всегда белый, вода замерзает и бывает в твердом состоянии, Месси не самый величайший футболист.
Твоими комплексами к Месси можно растопить ледники Антарктиды.
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Игорь Климов
Лео Месси несомненно является величайшим футболистом из всех действующих игроков, а, возможно, и за всю историю. 🇦🇷
+3
0
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Altim
Ну вот уже, когда смирились с потерей Мбаппе, начинают правду говорить)
+2
0
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bel01
Ответ &_Bishep_&
Снег не всегда белый, вода замерзает и бывает в твердом состоянии, Месси не самый величайший футболист.
Вода в твёрдом состоянии называется "лёд".
+2
0
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Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
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Artie Bukko
Ответ bel01
Вода в твёрдом состоянии называется "лёд".
так, а не белый снег как называется)?
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