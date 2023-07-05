Президент «ПСЖ»: «Месси – величайший игрок на свете. Вместе мы провели два великолепных года»
Президент «ПСЖ» поблагодарил Лионеля Месси за проведенные в команде годы.
Нассер Аль-Хелайфи упомянул аргентинца на пресс-конференции, посвященной назначению Луиса Энрике новым главным тренером.
«Добро пожаловать в наш новый тренировочный центр, и у нас теперь новый тренер. Это исторический момент для клуба, для нас, для вас. Прежде чем мы начнем пресс-конференцию нашего нового тренера, я бы хотел поблагодарить Кристофа Гальтье, который сделал для клуба что мог.
Также я хочу поблагодарить Лионеля Месси, величайшего игрока на свете. Он провел с нами два великолепных года. Не забыли мы и Серхио Рамоса», – сказал глава «ПСЖ».
Вода - мокрая.
Лео Месси - величайший футболист.
Настолько очевидно, что даже и не требует постоянного повторения.