Президент «ПСЖ»: «Месси – величайший игрок на свете. Вместе мы провели два великолепных года»

Президент «ПСЖ» поблагодарил Лионеля Месси за проведенные в команде годы.

упомянул аргентинца на пресс-конференции, посвященной назначению новым главным тренером.

«Добро пожаловать в наш новый тренировочный центр, и у нас теперь новый тренер. Это исторический момент для клуба, для нас, для вас. Прежде чем мы начнем пресс-конференцию нашего нового тренера, я бы хотел поблагодарить , который сделал для клуба что мог.

Также я хочу поблагодарить , величайшего игрока на свете. Он провел с нами два великолепных года. Не забыли мы и Серхио Рамоса», – сказал глава « ».