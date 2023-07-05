Нассер Аль-Хелайфи: «Это СМИ ждут, что «ПСЖ» выиграет ЛЧ, но сколько на нее претендентов? Не хочу обсуждать трофеи, игра команды – вот что меня интересует»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Нассер Аль-Хелайфи Футбол

Президента «ПСЖ» больше волнует игра команды, чем результаты.

«Я не хочу обсуждать трофеи. Игра команды – вот что меня интересует. Я хочу, чтобы мы показывали хороший футбол, и тогда придут и результаты.

Это СМИ ждут, что мы выиграем Лигу чемпионов. Но сколько желающих ее выиграть? Сколько клубов, у которых есть возможность ее выиграть? Сколько клубов, которые тратят на это деньги? Не только «ПСЖ», не так ли?

Мы хотим заложить фундамент. Если мы будем играть в атакующий футбол, результаты придут. Нельзя добиться результатов до того, как у тебя готов фундамент.

Конечно, мы амбициозны, но руководствуемся логикой. И у нас есть все время этого мира на то, чтобы работать, строить и добиваться своего», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.

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26 комментариев

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zer
нормально он сливается. за столько лет и с такими денежными ресурсами ничего не добился и втирает дичь, что трофеи не главное, а ЛЧ - не ориентир)

не повезло ПСЖ, не те арабы их купили) в МС всё на порядок лучше организовано и цели и задачи там понятные
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хавбек+
ладно Тухеля форсили как атакера, фартовый Эмери с Галтье для красивой игры? кого он хочет обмануть?))
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Собиратель хаоса
Просто сложно построить качественный фундамент, когда застройщик собирает материалы не по принципу надобности, а по принципу цены. Вот и строят они фундамент из бриллиантов, золотого песка, картин Пикассо и Каберне Совиньон. Еще и прораб каждый год меняется, последний год вообще местный сторож за прораба был😄
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Михо
Если то что происходит в ПСЖ в последние 2-3 года это строительство команды, то это новое слово в построении😃 сначала посадили себе на голову Мбаппе, перекосили баланс состава в сторону атаки в ущерб опорной зоне, так строить это на руку всем соперникам😃
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fellx
Так вот почему он подписал Месси тогда, ему ЛЧ реально не важен был
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Chernoy
Президент ПСЖ: это СМИ ждут…
За «пять минут до» новый главный тренер ПСЖ: цель - выиграть ЛЧ.
Я так понимаю, это СМИ виноваты, что пишут.
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Газонокосильщик Хави
По этому тренеры получают под зад каждый раз. Все фундамент не тот заливают эти горе строители
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Билли Херрингтон
Конечно, ведь не из-за ЛЧ по личной просьбе и рекомендации шейхов переносили финал из Питера в Париж. Не из-за того, чтобы ПСЖ со звездами в команде взял ЛЧ у себя дома. Не из-за это пригласили Месси, а потом орали, что будет ключом к кубку. И не из-за этого сам Нассер в подтрибунке на Бернабеу после 3:1 устроил истерику и ломился в судейскую
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Сергей Перевалов
Ответ Chernoy
Президент ПСЖ: это СМИ ждут… За «пять минут до» новый главный тренер ПСЖ: цель - выиграть ЛЧ. Я так понимаю, это СМИ виноваты, что пишут.
Не сказал он, что ЛЧ - цель, сказал, что есть амбиции, но есть еще с дюжину претендентов
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QWertY
Ответ zer
нормально он сливается. за столько лет и с такими денежными ресурсами ничего не добился и втирает дичь, что трофеи не главное, а ЛЧ - не ориентир) не повезло ПСЖ, не те арабы их купили) в МС всё на порядок лучше организовано и цели и задачи там понятные
ПСЖ не повезло? Ты хотя бы помнишь где был Париж до шейхов?
Это скорее катарцам не повезло купить ПСЖ, так как помимо прокачки клуба, они попутно должны заботиться и о Лиге 1, покупая хайповых игроков ради пиара и повышения престижа чемпионата. Владельцам Сити по этому поводу париться не нужно.
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Адам Нинуху
вот он заливает
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Ya Tolik
Взяли бы уж пример с МС.
А то фундамент уже 15 лет не могут построить.
Как бренд ПСЖ круто развивается, но как команда - провал за провалом.
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Chernoy
Как это смешно, СМИ ждут… а ПСЖ просто тратит миллионы, просто, ну думаешь, че делать, потрачу миллионы, ну и что что чуть ли не больше всех каждый год, мы же просто, качество игры, понимаете…
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Сергей Храмов
Да не бомбит у меня
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JENNINGS
Всё строите и строите. Какой-то долгострой этот у вас ваш ТСЖ
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Чистый Путин
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Фан Рубина
Кому нужна эта лч, если можно в Катаре сделать чемпионат из 16 ПСЖ без всяких ФФП и ограничений уефы?
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Леван Мкртчян
Так у вас и игры нет, а не только трофеев.
Ладно бы так говорили Ливерпуль пару лет назад или Сити в этом году , если бы вдруг не сумели взять еврочашку.
Там у людей было бы моральное право сослаться на качество игры , а трофеи, типа, придут при такой игре
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Этот Райола хочет денег
Нассер- МанСити? ничего особенного. Да не бомбит у меня, не бомбит...
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Kipriot
Эти восточные строители работают не по графику
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Andrey Yaroslavtsev
Дошло наконец. Спустя кучу миллионов евро.
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