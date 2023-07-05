Нассер Аль-Хелайфи: «Это СМИ ждут, что «ПСЖ» выиграет ЛЧ, но сколько на нее претендентов? Не хочу обсуждать трофеи, игра команды – вот что меня интересует»

Президента «ПСЖ» больше волнует игра команды, чем результаты.

«Я не хочу обсуждать трофеи. Игра команды – вот что меня интересует. Я хочу, чтобы мы показывали хороший футбол, и тогда придут и результаты.

Это СМИ ждут, что мы выиграем Лигу чемпионов. Но сколько желающих ее выиграть? Сколько клубов, у которых есть возможность ее выиграть? Сколько клубов, которые тратят на это деньги? Не только «ПСЖ», не так ли?

Мы хотим заложить фундамент. Если мы будем играть в атакующий футбол, результаты придут. Нельзя добиться результатов до того, как у тебя готов фундамент.

Конечно, мы амбициозны, но руководствуемся логикой. И у нас есть все время этого мира на то, чтобы работать, строить и добиваться своего», – сказал .

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