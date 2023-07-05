Нассер Аль-Хелайфи: «Это СМИ ждут, что «ПСЖ» выиграет ЛЧ, но сколько на нее претендентов? Не хочу обсуждать трофеи, игра команды – вот что меня интересует»
Президента «ПСЖ» больше волнует игра команды, чем результаты.
«Я не хочу обсуждать трофеи. Игра команды – вот что меня интересует. Я хочу, чтобы мы показывали хороший футбол, и тогда придут и результаты.
Это СМИ ждут, что мы выиграем Лигу чемпионов. Но сколько желающих ее выиграть? Сколько клубов, у которых есть возможность ее выиграть? Сколько клубов, которые тратят на это деньги? Не только «ПСЖ», не так ли?
Мы хотим заложить фундамент. Если мы будем играть в атакующий футбол, результаты придут. Нельзя добиться результатов до того, как у тебя готов фундамент.
Конечно, мы амбициозны, но руководствуемся логикой. И у нас есть все время этого мира на то, чтобы работать, строить и добиваться своего», – сказал Нассер Аль-Хелайфи.
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не повезло ПСЖ, не те арабы их купили) в МС всё на порядок лучше организовано и цели и задачи там понятные
За «пять минут до» новый главный тренер ПСЖ: цель - выиграть ЛЧ.
Я так понимаю, это СМИ виноваты, что пишут.
Это скорее катарцам не повезло купить ПСЖ, так как помимо прокачки клуба, они попутно должны заботиться и о Лиге 1, покупая хайповых игроков ради пиара и повышения престижа чемпионата. Владельцам Сити по этому поводу париться не нужно.
А то фундамент уже 15 лет не могут построить.
Как бренд ПСЖ круто развивается, но как команда - провал за провалом.
Ладно бы так говорили Ливерпуль пару лет назад или Сити в этом году , если бы вдруг не сумели взять еврочашку.
Там у людей было бы моральное право сослаться на качество игры , а трофеи, типа, придут при такой игре