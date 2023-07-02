Канчельскис о Кудряшове: «Останется в Турции при возможности, думаю, – их уровень намного выше, чем у нас. Есть те, кто заканчивает в 38 и 39»

Теги Федор Кудряшов премьер-лига Россия Антальяспор высшая лига Турция Андрей Канчельскис Матч ТВ Футбол

Андрей Канчельскис считает, что Федор Кудряшов может вернуться в Мир РПЛ.

Ранее Федор Кудряшов покинул «Антальяспор» на правах свободного агента. 36-летний защитник заявил, что не намерен завершать карьеру.

«Думаю, Кудряшов еще может пригодиться некоторым командам после ухода из «Антальяспора». Есть люди, которые и в 38, и в 39 лет заканчивают. Тем более, у нас в стране защитников вообще мало. Так что все возможно.

Плюс Федор играл в Турции, а у них уровень выше намного, чем у нас на данный момент. При этом думаю, если у него будет возможность, он останется в Турции», – сказал бывший игрок сборной России.

3 комментария

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Фан Рубина
Шутник, однако. Защитник, уже не тянущий уровень сильнейшей лиги мира - РПЛ уходил в Турцию доигрывать, но уровень там почему-то выше. Доооо.
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Дед Щукарь порожняк не гонит
если физика позволяет, то можно и в РПЛ ещё попылить. 36 это серьезно. Наверное, только левого ЦЗ.
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