«Наполи» хочет подписать Дуки из «Униона» на замену Ким Мин Чжэ. Защитником интересуются клубы из АПЛ и Бундеслиги

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«Наполи» интересуется защитником «Униона» Данило Дуки.

Как передает Bild со ссылкой на итальянское радио CRC, агент игрока Сераино Далглиш заявил об интересе со стороны «Наполи». В подписании Дуки, по словам Далглиша, также заинтересованы клубы из АПЛ и Бундеслиги, однако официальных предложений на данный момент не поступало.

Сообщается, что «Наполи» видит в Данило Дуки замену Ким Мин Чжэ, который близок к переходу в «Баварию».

Контракт Дуки с «Унионом» действует до лета 2025 года. В сезоне-2022/23 25-летний защитник провел 24 матча в Бундеслиге, забив 5 голов. Его подробная статистика доступна здесь.

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