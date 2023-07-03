«Наполи» хочет подписать Дуки из «Униона» на замену Ким Мин Чжэ. Защитником интересуются клубы из АПЛ и Бундеслиги

«Наполи» интересуется защитником «Униона» Данило Дуки.

Как передает Bild со ссылкой на итальянское радио CRC, агент игрока Сераино Далглиш заявил об интересе со стороны « ». В подписании Дуки, по словам Далглиша, также заинтересованы клубы из и Бундеслиги, однако официальных предложений на данный момент не поступало.

Сообщается, что «Наполи» видит в замену Ким Мин Чжэ, который близок к переходу в «Баварию».

Контракт Дуки с « » действует до лета 2025 года. В сезоне-2022/23 25-летний защитник провел 24 матча в Бундеслиге, забив 5 голов. Его подробная статистика доступна здесь.