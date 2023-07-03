Ковтун о Бескове в «Динамо»: «В столовую нельзя было заходить в сланцах, надо было быть опрятным. Он всегда ходил в спортивном костюме и с галстуком – советская классика!»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Константин Бесков Юрий Ковтун Матч ТВ Футбол

Юрий Ковтун рассказал о работе под руководством Константина Бескова в «Динамо».

– Это легенда. То, что вообще удалось с ним поработать – один из самых значимых эпизодов моей карьеры. От Константина Ивановича сразу чувствовалась величина. Он в целом говорил простые и доступные вещи, но надо было выполнять их в тренировочном процессе безукоризненно: как правильно отдать, принять мяч с уходом, правильно открыться. Бесков объяснял, как игрок любой позиции должен распоряжаться мячом в каждой части поля. Это было очень дотошно. Постоянно играли в квадраты, оттачивали все на искусственном газоне динамовского манежа. А потом чувствовал, что это все работает, и ты прибавляешь.

Ну и в быту были особые требования. В столовую нельзя было заходить в сланцах, да и вообще надо было быть опрятным. Он же сам всегда ходил в спортивном костюме и с галстуком – советская классика! Одно из главных воспоминаний: идешь по коридору и чувствуешь запах сигары. Значит, Константин Иванович немножко отдыхает.

– Сам он при этом запрещал игрокам курить?

– Он по этому поводу не заморачивался. Все были взрослые люди, должны были отвечать за себя сами. Главное – выкладываться в тренировочном процессе. А еще ему было важно видеть дисциплину в быту.

– Бесков во время тренировок был строг?

– Да. Много требовал. Можно было сделать пять раз кряду что‑то правильно, но хоть один раз поднимешь мяч во время передачи низом, сразу пихал. При этом не сказать, что на повышенных тонах. Подходил, брал за ручку и говорил, как стопу развернуть, чтобы правильно пас отдать. И все работало! Кубок выиграли, призовые места в чемпионате занимали. Именно при нем я в первый раз был вызван из «Динамо» в сборную.

В жизни он не был так суров. У нас сложились очень теплые отношения. Мы часто пересекались в пансионате «БОР», куда он ездил со своей супругой. Бесков сидел на лавочке с сигаркой, и как только мы там встречались, очень по‑доброму говорил: «О, Юрочка!» Глыба. Он был человеком, который наслаждался жизнью, – сказал бывший защитник «Динамо».

15 комментариев

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Дмитрий Пузырёв
При одном упоминании таких имён как Старостин, Бесков, Яшин, Нетто, Стрельцов — тепло и светло становится на душе...
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Zenith forever
Ответ Кино Музыка
Эпоха великих тренеров. Бесков, Лобановский, Ахалкаци. В то же примерно время сверкнул Симонян с Араратом. Закончилось все Романцевым.
Плюс Кучеревский с Днепром и Зонин с Зарей.
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Кино Музыка
Эпоха великих тренеров. Бесков, Лобановский, Ахалкаци. В то же примерно время сверкнул Симонян с Араратом. Закончилось все Романцевым.
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Николай Кошкин
Ответ Сергей Сорокин
Извините,но при всем уважении к ним, не могу представить в спортивном костюме и в галстуке....
Возможно, костюм не целиком, а например снизу брюки(классика), рубашка сверху с галстуком, а на нее олимпийка(мастерка, как еще модно было говорить).
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Spaten
Иногда Бесков отворачивался и можно было оттянуться в хорошем подкате)))
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А.Э.РАСИМ
Ответ Zenith forever
А Старостин который? Как-то у меня к братьям сложилось очень разное отношение.
Выбери того, кто больше по душе.

Зачем наводить грусть и негатив?
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Zenith forever
Ответ А.Э.РАСИМ
Выбери того, кто больше по душе. Зачем наводить грусть и негатив?
Согласен, последую вашему совету
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Николай Кошкин
Ответ ЗЕНИТ65
Сланцы - город в Ленинградской области. Как в нём можно ходить?
Там производили(а может и сейчас производят) тапочки с указанием «Сланцы» на подошве, так в народе и закрепилось.
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Сибирский литовец
Ответ Spaten
Иногда Бесков отворачивался и можно было оттянуться в хорошем подкате)))
Если про Ковтуна - то в нехорошем :) , ибо как его звали ? Человек - жёлтая карточка )
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Spartakus1984
Ответ Сергей Сорокин
Извините,но при всем уважении к ним, не могу представить в спортивном костюме и в галстуке....
Вообще то так и в 90-е многие ходили))Выбора шибко не было
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Сибирский литовец
Ответ Zenith forever
Плюс Кучеревский с Днепром и Зонин с Зарей.
Ну там в Днепре целая команда была эффективных менеджеров : Емец, Жиздик плюс школа Днепр -75 работала . Ведь они кроме 88 года и в 83-м стали чемпионами
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