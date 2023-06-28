Официальное открытие футбольного сезона 2023–2024 года состоится 15 июля. В этот день пройдет матч на Суперкубок России между чемпионом страны «Зенитом» из Санкт-Петербурга и московским ЦСКА, который в прошлом сезоне выиграл Кубок России. Поединок пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», который был построен в 2013 году и принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. В нынешнем году стадион должен был принять матч Суперкубка УЕФА.

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