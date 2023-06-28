Билеты на Суперкубок России 2023 ЦСКА — Зенит: как и где купить билеты на матч
Официальное открытие футбольного сезона 2023–2024 года состоится 15 июля. В этот день пройдет матч на Суперкубок России между чемпионом страны «Зенитом» из Санкт-Петербурга и московским ЦСКА, который в прошлом сезоне выиграл Кубок России. Поединок пройдет в Казани на стадионе «Ак Барс Арена», который был построен в 2013 году и принимал матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. В нынешнем году стадион должен был принять матч Суперкубка УЕФА.
Купить билеты на Суперкубок России 2023
- Встреча ЦСКА и «Зенита» начнется в 17:00 по московскому времени.
- Билеты можно приобрести на сайте официального билетного партнера Российского футбольного союза — Кассир.ру.
- Стоимость составляет от 700 рублей.
- Также билеты доступны в онлайн-продаже на сайтах футбольных клубов ЦСКА и «Зенита», но там их стоимость начинается от 2 500 рублей, максимальная цена — 50 000 рублей. Обращаем внимание, что для посещения Суперкубка России не нужна карта болельщика.
- Для болельщиков «Зенита» предусмотрена трибуна В, фанаты ЦСКА могут разместиться на трибуне D. Дети до пяти лет включительно могут посетить матч бесплатно в сопровождении старших родственников и не занимая индивидуального кресла. Люди с ограниченными возможностями могут приобрести билеты по специальной программе РФС. Для этого в организацию нужно отправить письмо по электронной почте. Перед поединком для поклонников футбола будет организована развлекательная программа, ее подробности станут известны позднее
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