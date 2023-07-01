Агент Сафонов о Кузяеве: «Спокойно мог бы заиграть в Италии и Испании. Один из самых недооцененных игроков в России»

Теги Зенит премьер-лига Россия серия А Италия Ла Лига Алексей Сафонов Далер Кузяев Футбол

Алексей Сафонов считает, что Далер Кузяев мог бы заиграть в Италии и Испании.

30-летний хавбек находится в статусе свободного агента после завершения контракта с «Зенитом». Им интересуются «Ференцварош», «Бешикташ» и «Фатих Карагюмрюк».

– Человек выиграл пять чемпионатов, выиграл кубки, выиграл в России все. Бывает, хочется чего-то нового. Хоккеисты едут в НХЛ, когда предоставляется шанс, для баскетболистов мечта – играть в НБА. Хочется же попробовать себя и на другом уровне, не только в России.

Тем более что здесь одно и то же каждый год. Уже какой-то День сурка получается. Желание Кузяева вполне понятно. И возможности у него есть. Сейчас, конечно, во все это вмешивается политика. А так, я думаю, он спокойно мог бы заиграть в Италии и в Испании.

– Даже в топ-лигах?

– Мне кажется, Кузяев – один из самых недооцененных игроков в России. Чаще смотрят на тех, кто забивает мячи, а роль Далера в другом. Он из тех, кто таскает рояль. Большой трудяга в этом смысле.

Умеет и открыться, и подключиться, гол забить. Много хороших качеств. Игроки, которые проделывают на поле такой объем работы, очень ценятся.

– Политика мешает нашим игрокам уезжать в зарубежные клубы?

– К сожалению, да. Как в том анекдоте, где российского пограничника спрашивают: «Ну что, граница на замке?», а он отвечает: «Ну, конечно, а так сам ушел бы».

– Если Кузяев сумеет поиграть за границей, будет о чем внукам рассказать. Тоже стимул?

– Ну, игроки «Зенита» хорошего уровня, в России все выиграли. Будет зарплата даже чуть меньше или больше в новом клубе, не так существенно. Есть же спортивные стимулы, те же еврокубки, которых наши клубы сейчас лишены.

Пожить в другой стране, выучить язык – тоже новый опыт. Там можно быть подальше от этой всей политики, заняться чисто футболом, ни от кого не зависеть, – сказал футбольный агент.

9 комментариев

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Strike36
Ответ Луизао фром мексика
Кузяй>конифеев, и вообще пора цска отправить в фнл, а затем расформировать, потому что невозможно смотреть на этот админресурс,покупку судей,трансферы за 50 миллионов евро
Дед таблетки забыл выпить…
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Рашпель793
Ну то, что недооценён это так и есть. А человек будучи обладателем правильного паспорта, перейдя в Зенит не обосновался на лавке, ковыряя в носу, а начал пахать, развиваться. И заслуженно более-менее всегда был игроком старта, если не было травм. И пассажиром не выглядел ни в аргентинской банде, ни в бразильской. Далер трудяга каких поискать.
И в топ-4 лиг в каком-нибудь середняке думаю смог бы заиграть. Но как понимаю, там всё решает отец и решения у него странные.
А Далеру в любом случае удачи в поиске клуба в Европе. Ну и назад если что ждём, чего уж там.
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Magmi
Так и до всей этой политической ситуации что-то не особо много желающих было его купить) Кузяев игрок неплохой, и в середняках топ5 может и мог бы играть, вот только его зп никто не потянет, а если б и потянул, то просто посчитал бы ее сильно завышенной, что в целом справедливо. В середняках топ чемпионатов, ну только кроме Англии, пожалуй, мало кто столько получает. А зачем платить футболисту достаточно большие деньги, когда можно найти другого схожего по скиллам, но с зп в 2, а то и в 3 раза меньше
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Faust Doc
Кузяев норм игрок, жаль в Краснодар не захотел переходить.
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Batitotti
Безусловно, виновата политика. Так бы Далер давно играл у Гвардиолы, как и все остальные паспортисты. Охотно верю.
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Johny111
Нашим игрокам приставка БЫ я смотрю очень часто мешает
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