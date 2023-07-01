Агент Сафонов о Кузяеве: «Спокойно мог бы заиграть в Италии и Испании. Один из самых недооцененных игроков в России»

Алексей Сафонов считает, что Далер Кузяев мог бы заиграть в Италии и Испании.

30-летний хавбек находится в статусе свободного агента после завершения контракта с « ». Им интересуются «Ференцварош», «Бешикташ» и «Фатих Карагюмрюк».

– Человек выиграл пять чемпионатов, выиграл кубки, выиграл в России все. Бывает, хочется чего-то нового. Хоккеисты едут в НХЛ, когда предоставляется шанс, для баскетболистов мечта – играть в НБА. Хочется же попробовать себя и на другом уровне, не только в России.

Тем более что здесь одно и то же каждый год. Уже какой-то День сурка получается. Желание Кузяева вполне понятно. И возможности у него есть. Сейчас, конечно, во все это вмешивается политика. А так, я думаю, он спокойно мог бы заиграть в Италии и в .

– Даже в топ-лигах?

– Мне кажется, Кузяев – один из самых недооцененных игроков в России. Чаще смотрят на тех, кто забивает мячи, а роль в другом. Он из тех, кто таскает рояль. Большой трудяга в этом смысле.

Умеет и открыться, и подключиться, гол забить. Много хороших качеств. Игроки, которые проделывают на поле такой объем работы, очень ценятся.

– Политика мешает нашим игрокам уезжать в зарубежные клубы?

– К сожалению, да. Как в том анекдоте, где российского пограничника спрашивают: «Ну что, граница на замке?», а он отвечает: «Ну, конечно, а так сам ушел бы».

– Если Кузяев сумеет поиграть за границей, будет о чем внукам рассказать. Тоже стимул?

– Ну, игроки «Зенита» хорошего уровня, в России все выиграли. Будет зарплата даже чуть меньше или больше в новом клубе, не так существенно. Есть же спортивные стимулы, те же еврокубки, которых наши клубы сейчас лишены.

Пожить в другой стране, выучить язык – тоже новый опыт. Там можно быть подальше от этой всей политики, заняться чисто футболом, ни от кого не зависеть, – сказал футбольный агент.