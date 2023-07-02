Собослаи о «Ливерпуле»: «Исторический клуб с хорошими игроками и тренером. Идеальный следующий шаг для меня»

Теги Энфилд Ливерпуль премьер-лига Англия Юрген Клопп Доминик Собослаи Футбол

Доминик Собослаи поделился эмоциями от перехода из «Лейпцига» в «Ливерпуль».

«Это очень и очень здорово. Я наслаждался последними днями и с нетерпением жду возможности получше со всеми познакомиться.

Последние три или четыре дня выдались по-настоящему длинными, было не так-то просто, но я наконец-то здесь. Я счастлив и не могу дождаться начала работы.

Это по-настоящему исторический клуб с очень хорошими игроками, хорошим тренером. Все хорошо.

Для меня переход в такой клуб – идеальный следующий шаг. Фанаты, стадион – все замечательно», – сказал полузащитник, взявший 8-й номер.

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5 комментариев

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damondiamond
Юрген "7 сезонов" Клопп доживёт до декабря в качестве главного в Ливерпуле?
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dr. cage
Верные мысли у паренька..
Ливерпуль это просто очередной шаг..
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Аслан Бакиров
Что то не прочитал слова что он будет выкладываться по полной и оставит себя на стадионе. Клопп надеюсь напомнит что такое жить красным
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