Собослаи о «Ливерпуле»: «Исторический клуб с хорошими игроками и тренером. Идеальный следующий шаг для меня»

Доминик Собослаи поделился эмоциями от перехода из «Лейпцига» в «Ливерпуль».

«Это очень и очень здорово. Я наслаждался последними днями и с нетерпением жду возможности получше со всеми познакомиться.

Последние три или четыре дня выдались по-настоящему длинными, было не так-то просто, но я наконец-то здесь. Я счастлив и не могу дождаться начала работы.

Это по-настоящему исторический клуб с очень хорошими игроками, хорошим тренером. Все хорошо.

Для меня переход в такой клуб – идеальный следующий шаг. Фанаты, стадион – все замечательно», – сказал полузащитник, взявший 8-й номер.

«Ливерпуль» объявил о трансфере Собослаи. «Лейпциг» получит 70 млн евро