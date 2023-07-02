Беллингем зарегистрировался в приложении для знакомства знаменитостей Raya. Хавбек «Реала» расстался с инфлюэнсером Асандевой Читти

Теги Сборная Англии по футболу Реал Мадрид Ла Лига светская хроника девушки и спорт Джуд Беллингем Футбол

Джуд Беллингем зарегистрировался в приложении для знакомства знаменитостей.

По информации The Sun, Беллингем расстался со своей девушкой, моделью и инфлюэнсером Асантевой Читти. После расставания полузащитник сборной Англии, перешедший из дортмундской «Боруссии» в «Реал», зарегистрировался в приложении знакомств для знаменитостей Raya. В профиле приложения Беллингем указал, что он «приезжает в Лондон из Мадрида».

Приложением для знакомств Raya пользуются многие мировые знаменитости и инфлюэнсеры. Как сообщает New York Times, более 92% заявок на регистрацию в приложении отклоняются. В настоящий момент в нем насчитывается всего около 10 тысяч активных пользователей.

17 комментариев

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Гамарджоба Генацвале
Лучше бы на Мамбе зарегился.
+18
0
+18
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Сергей Орлов
В нём хотел зарегистрироваться Смолов, но получил отказ и женился на Истоминой.
+12
0
+12
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окечуква
Вкратце: Белингом расстался с одной проституткой и ищет другую.
+13
-3
+10
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граф Якунин
Ответ Заяцволк
Там есть его фотки в трусах ? Друг пытается определиться, стоит там регаться, или нет
Вам с другом наверное и сайт не нужен
+10
0
+10
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Заяцволк
Там есть его фотки в трусах ? Друг пытается определиться, стоит там регаться, или нет
Он футболист. Куча фоток в трусах.
+3
0
+3
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0:4 на спотифай камп ноу
Что эта спортивная новость делает на нашем гламурном сайте???
+3
-1
+2
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Антон Фалафель
Ребят, у вас тоже Тиндер сдох?
+2
0
+2
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Гамарджоба Генацвале
Ответ John_Doe44
от российских эскортниц отбоя не будет))
Там не только эскортницы-профессионалки, есть и любительская лига, так сказать)
+2
0
+2
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Pavel Harriss
Вау, вот это да. никогда бы не подумал. потрясающе
0
0
0
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Заяцволк
Там есть его фотки в трусах ? Друг пытается определиться, стоит там регаться, или нет
0
0
0
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John_Doe44
Ответ Гамарджоба Генацвале
Лучше бы на Мамбе зарегился.
от российских эскортниц отбоя не будет))
+1
-1
0
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граф Якунин
Ответ Гамарджоба Генацвале
Там не только эскортницы-профессионалки, есть и любительская лига, так сказать)
В основном любительская лига
Так сказать, фнл
0
0
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андрей кольцов
Ответ Антон Фалафель
Ребят, у вас тоже Тиндер сдох?
Имеешь ввиду «не заходит»? Да, а обещали вроде, что можно будет переписываться
0
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ИМПЕРАТОР СПОРТСА
Ответ андрей кольцов
Имеешь ввиду «не заходит»? Да, а обещали вроде, что можно будет переписываться
впн в помощь
0
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