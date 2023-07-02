Беллингем зарегистрировался в приложении для знакомства знаменитостей Raya. Хавбек «Реала» расстался с инфлюэнсером Асандевой Читти

Джуд Беллингем зарегистрировался в приложении для знакомства знаменитостей.

По информации The Sun, Беллингем расстался со своей девушкой, моделью и инфлюэнсером Асантевой Читти. После расставания полузащитник сборной Англии, перешедший из дортмундской «Боруссии» в «Реал», зарегистрировался в приложении знакомств для знаменитостей Raya. В профиле приложения Беллингем указал, что он «приезжает в Лондон из Мадрида».

Приложением для знакомств Raya пользуются многие мировые знаменитости и инфлюэнсеры. Как сообщает New York Times, более 92% заявок на регистрацию в приложении отклоняются. В настоящий момент в нем насчитывается всего около 10 тысяч активных пользователей.