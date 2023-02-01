«Тоттенхэм» арендовал защитника «Спортинга» Порро с обязательным выкупом за 45 млн евро
Педро Порро перешел в «Тоттенхэм».
Лондонский клуб объявил о переходе 23-летнего защитника на правах аренды из «Спортинга». Сделка включает в себя пункт об обязательном выкупе игрока.
Сообщалось, что полноценный трансфер обойдется «шпорам» в 45 миллионов евро.
В текущем сезоне чемпионата Португалии Порро провел 14 матчей, отличившись двумя голами и шестью ассистами. Статистику игрока можно найти здесь.
Неплохая прибыль для Спортинга)