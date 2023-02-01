«Тоттенхэм» арендовал защитника «Спортинга» Порро с обязательным выкупом за 45 млн евро

Теги высшая лига Португалия Спортинг премьер-лига Англия трансферы Тоттенхэм Педро Порро Футбол

Педро Порро перешел в «Тоттенхэм».

Лондонский клуб объявил о переходе 23-летнего защитника на правах аренды из «Спортинга». Сделка включает в себя пункт об обязательном выкупе игрока.

Сообщалось, что полноценный трансфер обойдется «шпорам» в 45 миллионов евро.

В текущем сезоне чемпионата Португалии Порро провел 14 матчей, отличившись двумя голами и шестью ассистами. Статистику игрока можно найти здесь.

Фото: https://www.tottenhamhotspur.com/

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6 комментариев

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Pirmuhammet Ahmedow
Ответ Барыга блинами
А Ман Сити отдал его за 8.5 млн евро в мае. Неплохая прибыль для Спортинга)
10 млн перепадут Сити по перепродаже, есть плюсы для Сити.
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Super Bock
Извините немного не в тему )) Подружка Жоау Феликса по имени Маргарита Корсейру лобызалась с этим Педро Порру в ночном клубе, дело было в мае вроде. Теперь в португальских интернетах во всю угорают над тем, что 2 хахаля Маргариты в одном городе играть будут ))
0
-3
-3
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ТТХ не фарм клуб
С одной стороны хорошо, что не Эмерсон теперь будет играть, с другой - переплатили около 15 млн.
+1
0
+1
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Евгений Квасников
Хорошая сделка для всех я уверен!!!! Все в выигрыше были есть и будут!!!
+1
-1
0
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Eugn_eugn
Топище, лучший краек португальского чемпа последние годы. Должен на долгое время закрыть фланг шпор.
+4
0
+4
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Барыга блинами
А Ман Сити отдал его за 8.5 млн евро в мае.
Неплохая прибыль для Спортинга)
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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